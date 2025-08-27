La rescisión de Oriol Romeu con el Barça, inminente

El tiempo apremia antes del cierre del mercado de verano y es por ello que Deco ha dado un acelerón a la operación salida. El director deportivo del Barça quiere resolver cuanto antes el asunto de las inscripciones pendientes y está a punto de cerrar una de las carpetas que contribuirán a solucionar el problema.

El acuerdo entre Oriol Romeu y el club para la rescisión de su contrato está prácticamente hecho y se anunciará a última hora de este miércoles o mañana jueves a más tardar. Después de arduas negociaciones, ambas partes han cedido en sus posturas para así llegar a una entente satisfactoria. Así pues, el Barça abonará parte de la ficha que el de Ulldecona iba a percibir la próxima temporada y el centrocampista quedará libre.

Con la salida de canterano azulgrana, el Barcelona da un paso más para alcanzar su objetivo de inscribir a Szczesny, Gerard Martín y Roony Bardghji en LaLiga. Con la salida de renovación de Iñaki Peña y su posterior cesión al Elche, sumada a esta operación, el club espera poder registrar al portero polaco y al lateral catalán.

Sin embargo, en el caso de Roony Bardghji hará falta que se concreten otras salidas como las de Héctor Fort y Jan Virgili. El ex del Nàstic de Tarragona recalará en el Mallorca, después del acuerdo entre ambos clubes tras las reuniones de Deco con Pablo Ortells y Aritz Aduriz. El lateral de Les Corts también cuenta con el interés del club balear.

Con todo, parece que se allana el camino para que Flick pueda contar con todos los efectivos disponibles de la plantilla para afrontar la tercera jornada de LaLiga. El conjunto azulgrana se desplazará a Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano en un encuentro que se disputará este domingo 31 de agosto a las 21.30 horas.

Fin a la etapa de Romeu en el Barça

Con la rescisión de su contrato, Oriol Romeu se desvinculará definitivamente del FC Barcelona, club en el que se formó, ganó un triplete con Guardiola y regresó años después tras su paso por el Chelsea, Valencia, Southampton o Girona. El de Ulldecona volvió a la disciplina azulgrana en el verano de 2023 con el difícil reto de sustituir a Sergio Busquets. Aunque empezó con buen pie en la pretemporada y en los primeros partidos de liga, no logró cumplir con las expectativas y se vio relegado a la suplencia. Un año más tarde, se marchaba cedido al Girona y ahora finaliza su etapa como jugador culer.