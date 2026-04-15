Requisan de nuevo esteladas a aficionados del Barça en la previa del Atlético-Barça en el Metropolitano

La antesala del partido de cuartos de final de la Champions en el Estadio Metropolitano volvió a estar marcada por la retirada de esteladas a seguidores del Barça.

La Penya Almogàvers denunció que agentes de la Policía Nacional y miembros de la seguridad privada requisaron varias banderas y símbolos vinculados al catalanismo, tal como ya sucedió en el encuentro liguero disputado hace diez días.

En aquel precedente, además de las esteladas, se confiscó incluso una bufanda en la que solo se leía "Libertad", lo que generó un fuerte malestar entre los aficionados desplazados. Otras peñas, como PB Nostra Ensenya, afirmaron que la seguridad del Metropolitano "como ya es tradición, ha requisado toda bandera que oliera a catalanismo".

Un ambiente cargado por insultos catalanófobos

Los últimos enfrentamientos entre ambos clubes han estado rodeados de un clima tenso también en las gradas. En partidos recientes disputados en el Spotify Camp Nou se escucharon cánticos con insultos contra Catalunya, un comportamiento denunciado por diversas entidades.

En el Metropolitano, más de tres mil aficionados azulgranas ocuparon una zona del Fondo Norte en un desplazamiento masivo. La presencia de esteladas volvió a convertirse en motivo de fricción, añadiendo un componente político a un partido ya intenso en lo deportivo.

Indignación y debate en redes sociales

Las denuncias de las peñas y los vídeos compartidos por los seguidores han provocado una oleada de reacciones en redes. Varios usuarios recordaron que exhibir una estelada es legal en España y que se trata de un símbolo protegido por la libertad de expresión. Uno de ellos subrayaba que "no puede ser requisada", mientras que otro criticaba que los cuerpos policiales dedicaran esfuerzos a retirar banderas en lugar de centrarse en la delincuencia.

La Penya Almogàvers también denunció que, más allá del estadio, agentes de la Policía Nacional requisaron esteladas en las calles de Madrid durante toda la jornada, intensificando el debate sobre los límites entre seguridad y libertad de expresión en los eventos deportivos.