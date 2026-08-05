El representante de Bisiwu desvela por qué eligió el Barça: "Era el mejor proyecto para él"

Jesse Bisiwu apenas lleva unos días siendo oficialmente futbolista del FC Barcelona, pero desde su entorno ya han dado las claves de cómo se gestó la operación que llevó al joven extremo belga a decantarse definitivamente por el proyecto blaugrana.

El extremo de 18 años, que firmó hasta 2031 tras llegar procedente del Club Brujas en una operación valorada en 8,5 millones de euros, ya ha completado su presentación oficial, se ha entrenado bajo las órdenes de Hansi Flick y el plan del club pasa por mantenerlo en dinámica habitual del primer equipo mientras completa su adaptación.

Con el fichaje ya oficializado y el jugador plenamente integrado en la disciplina blaugrana, ha sido ahora su representante, Mobindi Marthy, quien ha desvelado en unas declaraciones concedidas a EREM News los motivos que llevaron a Bisiwu a elegir el Barça por delante de otros proyectos que también seguían muy de cerca su situación.

Jesse Bisiwu celebrando un gol / INSTAGRAM

El proyecto del Barça marcó la diferencia

El agente quiso empezar agradeciendo el papel que desempeñó el Club Brujas en el crecimiento del futbolista durante los últimos años: "Jesse Bisiwu ha experimentado una excelente evolución en el Club Brujas y estamos muy agradecidos con el club y con todas las personas que han contribuido a su desarrollo. Han desempeñado un papel fundamental para ayudarle a llegar a esta etapa de su carrera".

Marthy explicó que la decisión nunca se centró únicamente en el aspecto económico o deportivo a corto plazo, sino en encontrar el mejor escenario posible para el desarrollo del jugador: "Nuestra prioridad siempre fue garantizar que Jesse pudiera evaluar cuidadosamente todos los aspectos de los diferentes proyectos que se le presentaron, poniendo su futuro a largo plazo en primer lugar. Esta decisión no se basó en un solo factor, sino en encontrar el entorno que mejor apoyara su desarrollo, tanto como futbolista como como joven".

Fue precisamente ahí donde, según su representante, apareció el FC Barcelona:"El FC Barcelona nos presentó un proyecto que consideramos que ofrecía exactamente eso. El compromiso del club y su historial en el desarrollo de jóvenes talentos hablan por sí solos".

Bisiwu junto a Deco, Joan Laporta y Rafa Yuste / FCB

Completamente centrado en triunfar

El representante también quiso dejar claro cuál es ahora el único objetivo del joven extremo tras completar su fichaje: "Jesse está ahora completamente centrado en trabajar duro cada día, integrarse de la mejor manera en el club y darlo todo por el Barcelona", concluyó.

Las palabras de Marthy refuerzan la idea que existe dentro del Barça desde que se cerró la operación: Bisiwu no eligió únicamente un nuevo destino, sino un proyecto pensado para impulsar su crecimiento y facilitar su salto a la élite. Una filosofía que encaja plenamente con la apuesta del club por incorporar jóvenes talentos con proyección internacional y desarrollarlos dentro del ecosistema blaugrana.