Las réplicas mundiales de La Masia

Existen múltiples formas de construir una plantilla equilibrada, profesional y competitiva. La verdadera apuesta de un club se refleja partido tras partido en su equipo titular, donde queda expuesta su filosofía. Si analizamos la continuidad del tipo de jugador que forma parte de cada institución a lo largo de los años, vemos cuatro modelos claros de planificación. Lo explicamos.

Por un lado, el predominio de jugadores nacionales: Real Sociedad, Borussia Dortmund, Lyon, Bodø/Glimt, Feyenoord… O de extranjeros: Real Madrid, Atlético, Manchester City, PSG, Milan, Bayern… También está la combinación equilibrada, pero con mayoría de jugadores formados en el propio club: Barça, Ajax, Benfica, Celtic… Y, por último, las plantillas casi exclusivas de jugadores del país y de la región: Athletic Club.

La Masia de Can Planes es el inicio de todo / FCB

Todos los modelos son válidos, competitivos, capaces de generar espectáculo, títulos y presencia europea. Pero el que ofrece un equilibrio más natural, que fortalece el vestuario, incrementa la identificación con la afición y garantiza estabilidad deportiva, es el que tiene una base mayoritaria de canteranos, complementada por refuerzos nacionales o extranjeros que elevan el nivel competitivo. Esa es, precisamente, la filosofía del Barça.

¿Por qué funciona esa fórmula?

Porque el jugador de casa conoce mejor que nadie su club. Siente los colores, está acostumbrado a convivir con la presión y con la obligación de ganar. Esa identidad genera generosidad, solidaridad, cohesión y una motivación especial. Y cuando el grupo está compuesto mayoritariamente por futbolistas formados dentro, los que vienen de fuera deben adaptarse a los de casa. Esto fortalece al club y aumenta la competitividad del equipo.

Ejemplos hay muchos: el Barça de Cruyff, Guardiola o Flick, la Quinta del Buitre en Madrid, el Manchester United de Bobby Charlton, las generaciones del Bayern de Múnich de Müller, Rummenigge o Hoeneß… También las selecciones —sobre todo la española— se beneficiaron de estas generaciones: gracias a ellas se ganaron dos Eurocopas y un Mundial.

La clave: cómo se forman generaciones ganadoras

Todo empieza con creer de verdad en el proyecto. Luego, construir una estructura profesional de fútbol formativo, con una metodología propia y una inversión adecuada para que el jugador disponga de recursos para mejorar cada día. Eso exige entrenadores preparados, preparadores físicos competentes, un departamento médico especializado y técnicos capaces de “pulir” talento tanto en lo técnico-táctico como en lo mental. Entrenadores que pongan la formación por encima del resultado inmediato.

Al frente debe haber un director de fútbol base experimentado, rodeado de coordinadores que entiendan su visión y tengan profesionalidad y pasión por su trabajo. Y, por supuesto, valentía: apostar por los jóvenes en el primer equipo, darles continuidad y convertirlos en la base de la plantilla. A esta manera de entender el fútbol formativo se le llama: “La Masia del FC Barcelona”.

¿Existen más “Masías” en Europa y en el mundo?

Sí, existen estructuras parecidas, pero muy pocas retienen talento durante muchos años. La mayoría vende a sus canteranos en cuanto llega una oferta elevada. El Barça es uno de los pocos que prioriza mantener al talento con proyección de primer equipo, y solo vende en casos muy excepcionales. Cuando surge la opción de fichar un gran talento, se intenta.

La calidad real de estas academias se mide por el número de jugadores formados, el nivel de las ligas en las que compiten, los minutos acumulados y la continuidad en los últimos años, especialmente en los tres más recientes. También hay que considerar un factor importante: la capacidad de venta y promoción según el país y las agencias de jugadores.

Ránking de 'Masías' mundiales según producción, talento y presencia

1. FC Barcelona – 76 jugadores en activo

Menos volumen que el Benfica, pero muchísima más calidad media y continuidad en grandes ligas. Filosofía histórica, estilo muy definido y una de las mejores tasas de futbolistas formados que se consolidan en el propio club. Objetivo: jugador creativo, competitivo, técnico y mentalmente fuerte. Ejemplos: Iniesta, Xavi, Piqué, Messi, Bojan, Gavi, Cubarsí, Lamine…

Lamine Yamal y Gavi son dos buenos amigos dentro del vestuario del Barça. / beIN SPORTS

2. Benfica – 93 jugadores en 49 ligas

Capacidad enorme para producir talento y venderlo cuando llega la oferta adecuada. Suelen hacer debutar pronto al jugador para aumentar su valor. Ejemplos: João Félix, João Neves, Gonçalo Ramos, Rúben Dias. Gran estructura analítica y moderna, formación técnica y táctica de alto nivel, pero sin priorizar la continuidad de sus jóvenes estrellas en el primer equipo.

3. River Plate – 97 jugadores

Cantera sudamericana de referencia, especialista en creatividad, carácter y competitividad. Nutriente clave para clubes de Sudamérica y Europa. Ortega, Mascherano, Almada, Julián Álvarez…

Luis Enrique, con Mascherano, durante un partido en el Barça / FCB

4. Ajax – 80 jugadores

Academia reconocida mundialmente por su modelo pedagógico integral. Creatividad, técnica ofensiva, perfección táctica. Gestiona como nadie los tiempos de debut, consolidación y venta. Ejemplos: Johan Cruyff, Neeskens, Bergkamp, Rijkaard, Frenkie de Jong.

5. Boca Juniors – 86 jugadores

Pasión, exigencia y exportación constante de talento. Captación sudamericana amplia. Tévez, Banega, Barco…

Carlos Tévez, con la camiseta de Boca / EFE

6. Sporting de Lisboa – 77 jugadores

A la sombra del Benfica, pero impresionantemente productivo. Captación excelente, disciplina, sacrificio y calidad técnica. Cristiano Ronaldo, Figo, Nani, João Moutinho…

7. Dinamo de Zagreb – 77 jugadores

La gran fábrica de los Balcanes. Mucho trabajo analítico e individual, disciplina y perfeccionamiento técnico. Problema: liga poco competitiva y salidas tempranas. Boban, Šuker, Modric, Gvardiol, Baturina…

Luka Modric, durante el Milan-Nápoles / AP

8. Vélez Sarsfield – 70 jugadores

Referencia en Argentina. Equilibrio entre formación y éxito profesional. No venden antes de tiempo: esperan el punto óptimo. Zárate, Almada, Gago…

9. Real Madrid – 58 jugadores

Infraestructura top, pero menor volumen de talentos consolidados. A menudo el joven debe salir cedido y su regreso no está garantizado. Carvajal, Morata, Reguilón, Fran García. Caso reciente: Chema Andrés, cedido al Stuttgart pese a ser uno de los mejores medios sub-19 de Europa.

Otras academias destacadas

Olympique Lyonnais

Equilibrio físico–técnico–táctico, clave en la Ligue 1. Benzema, Fekir, Cherki, Lacazette, Tolisso, Ben Arfa…

Alexandre Lacazette celebrando un gol con el Olympique de Lyon / AFP

AS Monaco

Scouting ejemplar, metodología creativa, poca prioridad al físico. Especialistas en vender talento: Mbappé, Lemar, Tchouaméni, Badiashile…

PSV Eindhoven

Similar al Ajax, pero con más peso del jugador nacional. Usa el filial como puente. Trampolín histórico para brasileños y estadounidenses. Romário, Ronaldo, Pepi, Tillman, Robben, Koeman, Cocu, Depay…

Borussia Dortmund

Años de excelente dirección técnica con Michael Zorc (1998–2022). Detectar, formar, invertir y vender: Isak, Bellingham, Sancho, Pulisic, Aubameyang, Reus, Haaland. Academia multicultural y modélica.

Haaland firmó por el Manchester City procedente del Borussia Dortmund / AP

Manchester City

Recursos ilimitados, estructura global (City Group). Captación mundial de talentos muy jóvenes. Pero sorprendentemente, pocos se consolidan en el primer equipo: excepción, Phil Foden. Cole Palmer tuvo que salir para triunfar en el Chelsea.

Malmö FF

Fútbol nórdico con físico privilegiado y técnica notable. Ibrahimovic, Kulusevski…

Rosenborg BK

Modelo orientado a exportar talento al mercado inglés. Fuerte preparación física y táctica. Sørloth, Carew, King, Riise; recientemente Sven Nypan fichado por el City.

Midtjylland

Estructura moderna, scouting global y academia propia en África (“Football Dreams”). Talentos emergentes: Gogoza, Valdemar Bischof, Osorio, Franculino Dju.

El talento brasileño: la fábrica de la fantasía

Brasil ha producido algunos de los mayores genios de la historia: Santos: Pelé, Neymar, Robinho, Rodrygo... Del Fluminense han salido Marcelo, Thiago Silva... En el Sao Paulo destacan Kaká, Leonardo, Casemiro, Cafú, Antony, y del Gremio, Ronaldinho. Roberto Carlos surgió del Palmeiras, mientras que Romario lo hizo del Vasco de Gama. El Cruzeiro formó a Ronaldo Nazario. Lo que está claro es que en Brasil la formación gira siempre alrededor del balón: toque, creatividad, improvisación, regate, personalidad. El fútbol, en Brasil, es pasión, ilusión y, sobre todo, un camino para llegar a la selección.

En resumen, el fútbol nos apasiona, nos emociona y es una forma de vivir en todos los rincones del mundo. Las grandes “Masías” siguen demostrando que la formación es el principio de todo lo que viene más tarde. El Barça, mientras, sigue siendo el mejor ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. ¡Larga vida a La Masia!