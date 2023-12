"No renovamos a Xavi por más años porque él no quiso"

Deco aprovechó los minutos previos al duelo frente al Valencia para realizar una férrea defensa del trabajo realizado por Xavi en una semana en la que el técnico se ha sentido cuestionado por buena parte del entorno. El director deportivo azulgrana también reiteró que de cara al mercado invernal no se esperan sorpresas, salvo la ya anunciada de Vitor Roque, porque el Fair Play Financiero a día de hoy no permite margen de maniobra.

El máximo responsable ejecutivo de la parcela deportiva del Barça empezó valorando el trabajo realizado por el equipo. "Ganamos la Liga haciendo un torneo espectacular. Xavi tuvo el coraje de coger el equipo en un momento difícil. Estamos haciendo partidos buenos y hay veces que no salen las cosas, pero hemos renovado a Xavi y no lo hemos hecho por más años porque no ha querido. No tenemos dudas. Sabemos a dónde queremos ir", sentenció.

Deco sí admitió que el equipo no anda bien en los últimos partidos, aunque justificó el flojo rendimiento argumentando el hándicap de los problemas físicos en la plantilla. "Las críticas son por la expectación que crea el equipo. Es un equipo con calidad y todos quieren que ganemos jugando bien, pero no hemos podido jugar aún con un once fijo por las lesiones. Las cosas van a acabar saliendo".

Refuerzos complicados

En cuanto a la posibilidad de acudir al mercado invernal para reforzar la plantilla, Deco confesó que el Fair Play por ahora está complicando todo tipo de gestiones. El director deportivo dejó entrever que solo se espera la llegada de Vitor Roque. "No es una plantilla tan larga como queríamos y hemos perdido un jugador fundamental con la lesión de Gavi. Hemos consensuado la llegada de Vitor Roque, que ya estaba previsto que podía llegar. No podemos crear falsas expectativas y estamos contentos con lo que tenemos".