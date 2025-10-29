La renovación de Juan Hernández sigue su curso... sin rastro del PSG

El FC Barcelona sigue con su apuesta por garantizar el futuro de las grandes promesas de sus categorías inferiores y una de las carpetas que más urge cerrar es la de Juan Hernández, que se está saliendo esta temporada en el Barça Atlètic que dirige Juliano Belletti. Junto a Sama Nomoko, es el futbolista más en forma del equipo.

El mediapunta azulgrana está creciendo a pasos agigantados y es por eso que el club quiere finiquitar su renovación cuanto antes. A inicios de este mes, SPORT ya informó de una primera cumbre entre el agente del futbolista y la dirección deportiva del filial azulgrana para empezar a coger posturas en la negociación.

Así, el futbolista tiene claro que su futuro debe pasar por seguir vinculado al Barça y la próxima semana está prevista una nueva reunión entre las partes para seguir avanzando en una renovación que todos quieren que llegue a buen puerto.

El PSG se desmarca

Pese a que algunas informaciones apuntaban a un interés del PSG para entorpecer las negociaciones, fuentes del club parisino aseguran que no tienen previsto hacer ningún movimiento ni por Juan Hernández ni por otro canterano del Barça. Ni Luis Campos ni Luis Enrique quieren 'tocar' la cantera azulgrana ni tirar por la borda los lazos que parecen haberse estrechado entre ambos clubes.

Juan Hernández jugó un partidazo en Río de Janeiro / FCB

Así, de momento, todo es cuestión de que el agente del jugador y el club blaugrana acaben llegando a un acuerdo, que por ahora no está cerrado. Eso sí, el tiempo apremia. Desde que la cláusula del futbolista se puso en seis millones de euros a partir de cumplir los 18 años, varios fueron los clubes tentados en pagarla, pero Juan Hernández siempre ha pensado solo en azulgrana. Ahora, con la posible renovación, su cabeza no ha cambiado de parecer.

Se trata de un interior derecho con muy buena conducción, aunque también puede jugar en la banda izquierda. Es diestro, pero tiene buen manejo de las dos piernas y tiene una explosividad y un cambio de ritmo y dirección impropios de su edad.

Su rendimiento es ascendente cuajando actuaicones muy serias con el filial azulgrana, aunque en el primer equipo la competencia es tremenda. En el filial, en cambio, es pieza clave y su liderazgo ayuda a que todo funcione, algo que ha llamado la atención de Hansi Flick, que ya lo ha llamado a filas para algún entrenamiento con los 'mayores'.