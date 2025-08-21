La renovación de De Jong, para después del mercado

La renovación de Frenkie de Jong está cada vez más cerca de ser una realidad. Fue este miércoles cuando Deco se reunió en la Ciutat Esportiva con Sébastien Ledure, el nuevo representante del jugador, en un encuentro en el que se sentaron las bases del acuerdo. Las conversaciones trascurrienron de forma positiva y la predisposición es buena por ambas partes, pero no hay prisa para cerrar el nuevo contrato.

El centrocampista neerlandés finaliza su vinculación con el Barcelona a final de la presente temporada (2026) y, precisamente, será en este curso cuando perciba gran parte de los atrasos que pactó por la crisis de la pandemia. De este modo, De Jong ostenta ahora mismo el mayor sueldo de la plantilla y es por ello que el club azulgrana pretende repartir sus emolumentos en los próximos años de contrato.

Dados los condicionantes del contrato del tercer capitán del Barça, las negociaciones para llegar a un acuerdo que satisfaga tanto a la entidad catalana como al jugador se prevén arduas ya que habrá que aplicar cierta ingeniería financiera para poder cerrar todos los flecos del acuerdo. Así pues, no se correrá para concretar la renovación en este mes de agosto antes de que cierre el mercado.

Cumbre de Deco con los nuevos agentes de Frenkie De Jong. / Carlos MONFORT

La predisposición de Frenkie a seguir en el Barça es incuestionable. De hecho, en la gira asiática ya dijo públicamente que su intención era continuar. Además, el neerlandés está poniendo facilidades al club. Por su parte, el Barça no necesita la renovación de De Jong ni para llevar a cabo las inscripciones pendientes, pues confía en cerrar otras operaciones que generen 'fair play' o que le permitan regresar a la regla 1:1.

En lo que si hay una entente es en la duración del nuevo contrato del centrocampista culer. De Jong renovará hasta 2029, por lo que serán 3 años adicionales al que ya tenía acordado. Así, el Barça evitará que el jugador se vaya libre después de finalizar su vinculación con el club en 2026 y atará la continuidad de uno de los pilares fundamentales del proyecto del Barça de Flick.

Al inicio del curso anterior, el ex de Ajax tuvo complicaciones para entrar en el once, dado el gran nivel de Marc Casadó desde su irrupción y la lesión en el tobillo que arrastraba desde la anterior temporada con Xavi. Sin embargo, se asentó en el once en la segunda mitad del curso y se convertió en indiscutible formado pareja con Pedri. A sus 28 años, encara su séptima temporada como culer como uno de los líderes del vestuario y con el objetivo fijado en la consecución de la Champions League, algo que no ha podido lograr en su carrera.

El ahorro en su amortización

La renovación de Frenkie De Jong hasta 2029 generará un ahorro en la masa salarial del FC Barcelona, tanto por el posible diferimiento de su salario como por el prorrateo de la amortización pendiente. Pese a que el nuevo contrato se concretará una vez cerrrado el mercado, el club podría usar el 'fair play' generado para otras renovaciones que impliquen aumentos de sueldo o para ventanas de fichajes venideras.

De Jong, feliz en el Barça / FC BARCELONA / SPO

Centrándonos en la amortización, hay que tener en cuenta que De Jong fichó por el Barça en 2019 por 75 millones más 11 en variables. Así, se estima que la amortización anual por aquel entonces era de 15 millones de euros. En octubre de 2020 alargó su contrato hasta 2026, cosa que provocó que la amortización bajase en 5 'kilos'.

De este modo, tan solo quedan 10 millones por amortizar. En caso de renovar hasta 2029, la amortización anual pasaría a ser de 2,5 'kilos' y el ahorro sería de 7,5 millones de euros, siempre que el Barça se encontrase en la regla 1:1. En caso contrario, solo podría usar el 70% del importe al ser Frenkie un jugador franquicia, lo que correspondería a 5,25 millones.