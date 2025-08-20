La renovación de De Jong hasta 2029, más cerca

Los últimos días de mercado siempre deparan sorpresas y este miércoles hubo la de la cumbre con los nuevos agentes de Frenkie de Jong para acelerar sobre su renovación. El ahora representante del holandés, el abogado Sebastian Ladura, se reunió con el director deportivo del Barça, Deco, para negociar sobre la oferta que le ha presentado el club blaugrana. Hay muy buena sintonía entre las partes porque De Jong quiere seguir sí o sí y ya no se descarta que se pueda llegar a un acuerdo antes del 1 de septiembre.

La ampliación de contrato de De Jong, que sería hasta el 2029 (acaba contrato el próximo 30 de junio) es absolutamente estratégica. El holandés debe percibir esta temporada todos los atrasos que pactó por la crisis de la pandemia y sus emolumentos le convertían en el jugador mejor pagado de la plantilla. Su anterior agente se había negado a negociar un diferimento de estas cantidades y bloqueó cualquier acuerdo y el futbolista decidió cambiarlo para evitar una ruptura con el Barça.

La idea del club es ampliarle el contrato y diferir alguna de las cantidades que debe percibir esta temporada para repatirlas en las siguientes. Eso provocaría un ahorro salarial muy importante para este curso y seria clave para poder llegar, incluso, a la regla del 1:1 e inscribir a los jugadores que siguen sin dorsal.

El Barça tiene otras operaciones abiertas y cuenta con poder inscribir sin renovar a De Jong, pero sería interesante poder formalizar este acuerdo cuanto antes. No hay prisa aunque las conversaciones están evolucionando bien y el club blaugrana no desea que se dilaten demasiado. De Jong ya ha dicho públicamente que quiere seguir en el proyecto blaugrana y seguro que se llegará tarde o temprano a un acuerdo. Deco se apuntará un tanto importante porque el futuro del holandés llegó a peligrar. Flick también ha pedido que siga.