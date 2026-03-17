Renovación estratégica en el Barça: Álvaro Cortés firma hoy un nuevo contrato

Buenas noticias el día de la previa de la vuelta de la eliminatoria entre Barça y Newcastle. El equipo de Flick se concentra para llegar de la mejor forma posible a ese encuentro de Liga de Campeones vital para lograr un billete para los cuartos de final. Y uno de los futbolistas a las órdenes del técnico alemán vivirá una jornada muy especial.

El día de su 21º cumpleaños, y según ha podido saber SPORT, Álvaro Cortés firma un nuevo contrato con el FC Barcelona. Culé hasta la médula, el zaguero aragonés amplía su vinculación contractual con el club barcelonista hasta 2028.

El Barça amarra su futuro

Tenía hasta 2027, pero el Barça ha querido amarrar el futuro próximo de un futbolista que está estos días a las órdenes de Hansi Flick y al que en la entidad catalana consideran importante para los próximos años. Es el capitán del Barça Atlètic y un jugador ya experimentado pese a su juventud.

Cortés y Espart, en un entrenamiento esta semana / FCB

Cortés posee un físico imponente y es muy expeditivo en los duelos y también en el juego aéreo. Cualidades que han hecho que Flick confíe en él ante las bajas de Christensen, Balde y Koundé. El domingo pasado estuvo calentando y cerquita de debutar, pero finalmente no se dio la posibilidad.

Más oportunidades a la vista

Este miércoles volverá a ir convocado con el primer equipo y, salvo sorpresa, repetiría el domingo frente al Rayo. Aunque dependerá también de cómo esté la enfermería del filial, puesto que Álvaro ya acudió el pasado sábado a ayudar al cuadro de Belletti. Jugó 45 minutos pactados para estar fresco domingo ante el Sevilla.

Cortés es culé de cuna. De aquellos de no dormir cuando se encajan derrotas importantes. Y portar el brazalete del filial es una responsabilidad para él en cada partido. Con 15 años, siendo todavía cadete, fue ascendido en Zaragoza al Juvenil A de División de Honor. Al término de esa temporada fichó por el Barça, que se movió rápido y lo firmó libre en 2021 (terminaba contrato y no renovó con el conjunto maño).

Cortés y Dani celebran un gol del filial con Guillem Víctor / Gorka Urresola

Álvaro llegó en etapa cadete al Barça, que lo fichó del Real Zaragoza. Caso curioso porque la temporada 2022/23 estuvo cedido en la Damm. Òscar López y su staff consideraron que tendría más minutos y sería bueno que se foguease en División de Honor en el equipo cervecero, conocido por su buen trato a la cantera y por haber dado grandes talentos.

El Barça apostó por que siguiera tras la marcha de Iñigo

Debutó con el filial en la 2023/24 y en la 2024/25 jugó ya 30 partidos con el Barça Atlètic. En su primer año en etapa sénior, Cortés tenía ofertas el verano pasado para salir cedido. Pero ante la baja de Iñigo Martínez el Barça prefirió que siguiera.