La renovación de Eric Garcia, en directo: acto oficial, firma de contrato y última hora

El futbolista formado en La Masia prolonga su vinculación con el club blaugrana cinco temporadas más: hasta el 30 de junio de 2031

Eric Garcia posa con su camiseta en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva

Eric Garcia posa con su camiseta en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva / Leonardo Gerzon

El FC Barcelona lleva a cabo este jueves el acto de renovación de Eric Garcia hasta el 30 de junio de 2031. El futbolista formado en La Masia está citado a las oficinas blaugranas a partir de las 13.30 horas para firmar su nuevo contrato y atender a los medios de comunicación. Sigue el acto en directo hoy en SPORT.

