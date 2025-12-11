En Directo
FC Barcelona
La renovación de Eric Garcia, en directo: acto oficial, firma de contrato y última hora
El futbolista formado en La Masia prolonga su vinculación con el club blaugrana cinco temporadas más: hasta el 30 de junio de 2031
El FC Barcelona lleva a cabo este jueves el acto de renovación de Eric Garcia hasta el 30 de junio de 2031. El futbolista formado en La Masia está citado a las oficinas blaugranas a partir de las 13.30 horas para firmar su nuevo contrato y atender a los medios de comunicación. Sigue el acto en directo hoy en SPORT.
