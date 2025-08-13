Última cumbre para la renovación de Eric García

Eric García se ha convertido en una pieza fundamental en la plantilla del Barça. Y lo será más aún tras la inesperada salida de Íñigo Martínez hacia Arabia Saudí hace unos días. Hansi Flick confía mucho en el canterano y en el pasado Gamper jugó de titular como lateral derecho por delante de Koundé. Va a ser el gran comodín del equipo este curso y el Barça explicó en la gira que su renovación era un hecho y que firmaría al regreso de Corea. Eric García aún no lo ha hecho, ni lo hará esta semana antes del inicio liguero. La renovación está encarrilada, pero no cerrada aunque las dos partes esperan que se llegue a un entente antes de que se cierre el mercado de verano hasta el 2029 o 2030.

El futuro de Eric García estará vinculado al Barça por expreso deseo de Hansi Flick, que impidió su salida el pasado mes de enero y ahora ha pedido al club que se le amplíe el contrato que finaliza hasta el 2026. De hecho, en estos momentos solo él y Christensen terminan contrato en un año, junto a Lewandowski, aunque con el polaco el club tiene claro que se finalizará un ciclo al terminar la temporada. La idea del club es blindar a Eric García y proponerle un año más de contrato al danés para que tengan continuidad. Hay confianza en ellos.

La renovación es cierto que está encarrilada desde principios de agosto cuando se produjo un contacto entre el Barça y el entorno del futbolista. Pero falta una última cumbre, que todavía no se ha celebrado por motivos de agenda blaugrana. El director deportivo del club, Deco, seguía ayer en Brasil por motivos personales y parece que se han paralizado bastantes cosas. Eric está esperando, al igual que Oriol Romeu, que debe cerrar su salida en forma de rescisión de contrato aunque las dos partes deben reunirse con premura. Quien sí debería firmar ya es Koundé, cuyos contratos se dejaron listos antes de la partida de Deco.

Eric García es un futbolista clave en el proyecto de Flick por su polivalencia. Y este curso parece que jugará muchos minutos, tanto en la posición de central como en la de lateral derecho, puesto en el que se está consolidando desde la finalización del curso pasado. El canterano es un futbolista muy valorado en el mercado y hubo interés de varios equipos en ficharle, pero siempre ha tenido clara su continuidad en el club blaugrana con la confianza que le ha dado el entrenador alemán.

Eric llegó al Barça de la mano de Ramon Planes, con la carta de libertad del Manchester City. Fue titularísimo en el Barça de Koeman y en la selección de Luis Enrique, pero con Xavi Hernández perdió protagonismo y acabó por salir cedido al Girona firmando una temporada excepcional. Flick lo repescó para el equipo blaugrana y ha conseguido que rinda al máximo nivel en el Barça. Hay Eric para mucho tiempo.