Renovación en el departamento de comunicación del Barça

La llegada de Gabriel Martínez a la dirección de comunicación del FC Barcelona, el pasado 16 de junio de 2025, ha impulsado una serie de cambios en la estructura del departamento que afectan tanto al área deportiva como al ámbito corporativo y a las diferentes secciones del club. Se trata de una reorganización progresiva que ha combinado movimientos de personal con una evolución en los procesos internos y en la relación con los medios de comunicación.

Flick y Manolo González posan juntos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes del derbi / FCB

Desde su incorporación, el departamento ha reforzado su estructura con la promoción de profesionales que ya formaban parte del club, una línea de trabajo orientada a consolidar perfiles con experiencia previa en el entorno blaugrana. En ese sentido, se han producido incorporaciones relevantes en el equipo encargado de la comunicación del primer equipo masculino de fútbol.

Marina Yeves, Jordi Nomdedeu y Pol Martínez

Uno de los movimientos más significativos ha sido la incorporación de Jordi Nomdedeu, que hasta entonces desarrollaba su labor en la sección de fútbol sala y que ha pasado a integrarse en la estructura del primer equipo. A él se ha sumado también Pol Martínez, procedente de los canales oficiales de comunicación del club, reforzando el área con un perfil vinculado a la comunicación digital y a la producción de contenidos institucionales. Dentro de esta misma dinámica de reorganización interna, el departamento también ha incorporado a Marina Yeves, ampliando el equipo en un contexto de creciente actividad comunicativa y de mayor exposición mediática en todas las áreas deportivas del club.

Gabriel Martínez, director de comunicación del Barça, junto a Lamine Yamal / DANI BARBEITO

Estos movimientos responden a una estrategia que apuesta por profesionales con conocimiento previo de la entidad y que han asumido nuevas responsabilidades dentro del departamento, en una estructura que busca mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta ante las necesidades informativas generadas por la actividad diaria del club.

Ricard Franco e Ignasi Castelló salen

En paralelo a estas incorporaciones, también se han producido salidas dentro del área de comunicación. Ricard Franco, vinculado al club desde 2017, dejará su puesto tras varios años de trabajo. Asimismo, Ignasi Castelló, que se había incorporado en la etapa del anterior director de comunicación, Àlex Santos, y que desempeñaba funciones en el departamento corporativo, también abandonará la estructura.

Jordi Nomdedeu, ex responsable de comunciación del fútbol sala y hoy en la primera plantilla masculina del Barça / VALENTI ENRICH / Enviados

La principal novedad en esta nueva etapa es la incorporación de Víctor Palacio, que pasa a formar parte del equipo de comunicación tras haber trabajado previamente junto a Gabriel Martínez en la campaña electoral de Joan Laporta. Su llegada refuerza el núcleo de confianza del actual director de comunicación y se enmarca dentro del proceso de reorganización iniciado tras su nombramiento.

Más allá de los nombres propios, los cambios introducidos desde junio de 2025 han ido acompañados de una evolución en la forma de trabajo del departamento. El objetivo ha sido avanzar hacia un modelo más operativo y coordinado, más proactivo y dominador del relato, no tanto a la defensiva o a la contra, una forma de hacer que se había instalado desde hacía muchos años en la entidad. Es decir, una interlocución más directa con los medios de comunicación.