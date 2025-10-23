Rendidos a Pedri antes del Clásico: "Se habla mucho de Lamine, pero él es el mejor del mundo"

"El Clásico es un partido diferente a cualquier otro". Es la máxima que trasladan los que han estado en el césped del Bernabéu y del Camp Nou. Jugadores de condiciones diversas, como Sergi Barjuan, Alfonso Pérez, Julio Salinas o Raúl González que coinciden en materializar lo complejo que es un partido de máxima rivalidad y que se dieron cita en Arroyomolinos (Madrid). Lo hicieron en el marco del torneo solidario Desafío Nacex, cuya recaudación se destinará a la Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar.

Pedri contra Güler, un duelo fundamental

El encargado de hacer la convocatoria fue Dani García Lara, quien sabe lo que es vestir las camisetas de los dos equipos que el domingo se dan cita en el Bernabéu (16:15) con algo más que tres puntos en juego. "El que gana el clásico suele ganar LaLiga", advirtió Julio Salinas, recordando lo que sucedió la pasada temporada, cuando el Madrid de Ancelotti se desmoronó en los encuentros contra el Barça. Para el exdelantero azulgrana, hay un nombre propio sobre el resto que decidirá el encuentro: Pedri.

Denís Iglesias

"Se habla mucho de Lamine, pero Pedri es el mejor del mundo", dijo sobre el canario. En sus botas se lidiará una de las batallas más importantes, la del control del juego. Por eso Xabi Alonso ha preparado durante estos meses a Arda Güler para compensar la falta de creatividad de la que adolece en Madrid desde la salida de Kroos. El número de ocasiones que genera el Madrid es ingente, pero sin control no hay escenario tranquilo en ningún partido, de ahí que hombres como David Silva vean al canario como fundamental.

"Está jugando a un nivel increíble. Me alegro mucho por él, porque además de buen jugador es una gran persona. Le deseo lo mejor y espero que mantenga este nivel toda la temporada, para dar alegrías al Barça y a la selección", declaró el excampeón del mundo sobre su paisano. Si en el cuadro blanco tienen claro que el gran argumento ofensivo es Mbappé, en el bando barcelonista no hay duda de que necesitarán la mejor versión de Lamine, que, hasta el momento, no se ha visto esta temporada.

Foto de familia de los participantes en el Desafío Nacex previo al clásico. / NACEX

"Lamine logra cosas de lo que son capaces muy pocos"

"Todo el mundo sabe quién es. Deseo que esté recuperado al cien por cien, porque es un jugador que tiene mucho por demostrar. Se está reservando para este momento, para demostrar quién es", advirtió Sergi Barjuan. El exjugador y exentrenador del Barça confía en que Lamine se ha guardado para el clásico: "Lleva unos partidos sin forzar mucho y va a mostrar su talento". El extremo del Barça siempre ha aparecido en los encuentros grandes para echarse encima al equipo.

Denís Iglesias

Incluso los que están en el bando 'enemigo', como Raúl González, se deshacen en elogios para el de Rocafonda: "Lo único que puedo decir es que es un gran jugador. Está rompiendo muchas barreras, haciendo dentro del terreno de juego cosas que pocos han hecho. Es muy joven, tiene que consolidar todo lo que ha hecho, pero puede ser un futbolista muy importante para su club y para la selección". De ahí que su papel para generar el desequilibrio en el Bernabéu será fundamental.

"Si una cosa ha demostrado Lamine es que le gustan los retos y los partidos difíciles, los grandes escenarios donde normalmente saca su magia. Delante tendrá un equipazo como el Madrid, será difícil, pero no me preocupa. Sé que es un jugador muy competitivo, y en los grandes días normalmente da un paso adelante. Está a tope, ha superado unas molestias importantes y, aunque no tenía el ritmo que necesitaba, llega bien", confía Enric Masip, asesor del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, para quien estos partidos le dan la vida.

