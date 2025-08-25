Rendidos a De Jong: los 15 elogios más encendidos de la gente del fútbol

El de Frenkie de Jong es un caso curioso. Sus compañeros y sus rivales, ya sean jugadores o entrenadores, le dedican los más encendidos elogios, mientras que a la opinión pública le cuesta más reconocer sus cualidades futbolísticas, aunque también en este sentido está ganando la partida poco a poco. En la línea de recibir la aprobación del mundo del fútbol, que seguramente es con lo que se queda el futbolista neerlandés, el último en sumarse ha sido Marcus Rashford en la entrevista que mantuvo con SPORT y El Periódico. Preguntado sobre quién era el futbolista más infravalorado del Barça, el delantero inglés no tuvo duda en la respuesta: "Frenkie".

Llama la atención la cantidad de elogios que ha ido recogiendo De Jong en los últimos años. Aquí hemos recopilado hasta 15 para hacerse una idea la valoración que tiene el neerlandés dentro del mundillo futbolístico, de los que le ven entrenarse cada día o los que le han tenido que sufrir como contrarios. Frenkie tiene la 'bendición' de los suyos:

Sus compañeros

Frenkie de Jong está tremendamente bien valorado por sus compañeros en el FC Barcelona y de todos ellos, seguramente el más contundente fue Pedri cuando se hablaba de una salida del neerlandés. Por su parte, Oriol Romeu hizo una descripción muy detallada de las cualidades futbolísticas de su compañero en el pivote.

Pedri: "Disfruto mucho cuando Frenkie está a mi lado en el campo y cuando no lo está, lo extraño mucho. Admiro a Frenkie y cuando se dijo que se podía ir, yo estaba cagado. Menos mal que no se fue, disfruto con él".

Oriol Romeu: "Es un lujo, un jugador capaz de romperte líneas con una conducción, de recibir entre dos o tres jugadores, que siempre te la aguanta y te la da en las mejores condiciones. Es uno de los mejores mediocentros de Europa. Lidera al equipo y físicamente te aguanta ritmos altísimos".

Sus entrenadores

Hansi Flick en el FC Barcelona y Ronald Koeman (que ya lo tuvo también en el Barça) en la selección consideran indiscutibles a Frenkie y siempre que se les pregunta, le elogian.

Hansi Flick: "Ha mejorado mucho tras una lesión importante. Nos da muchas opciones con el balón, la posesión aumenta con él"

Ronald Koeman: "Su mayor cualidad radica que en muchas situaciones tiene la capacidad de posponer la decisión cuando tiene la posesión y luego da un pase y todos piensan: 'Diablos, sí, excelente decisión'. Su visión de juego es excepcional".

Sus excompañeros y exentrenadores

Desde Leo Messi a los Joaos (Cancelo y Félix) pasando por Xavi Hernández, en el Barça. Así como Ten Hag en el Ajax y Van Gaal en la selección de los Países Bajos. Todos le elogiaron cuando compartieron vestuario.

Messi: "Es espectacular tenerlo en el equipo. Es un jugador de muchísima calidad"

Joao Cancelo: "Es el jugador que más me impresionó cuando llegué en términos de calidad. Si lo ves entrenar, te das cuenta de que tiene cosas diferentes. Es un jugadorazo, cuando está en el campo, la diferencia que hace en el equipo es estupenda".

Joao Félix: "El jugador que me ha sorprendido más es Frenkie. Ya lo conocía de la tele, pero en persona tienes otra perspectiva de su juego y control".

Xavi Hernández: "Se parece a Sergio Busquets en el juego. Es un talento bestial, uno de los mejores del mundo en su posición. Para mí, es imprescindible, su perfil es exactamente lo que el Barcelona necesita".

Louis van Gaal: "Es el mejor en su puesto. Cada vez que jugó ahí, fue el mejor. Es sólido con el balón, puede saltarse una línea y tiene la perspicacia de poner a un jugador solo ante el portero".

Erik ten Hag: "Siempre está tranquilo y siempre tiene la solución. Examina tan bien que siempre sabe cómo avanzar. Difícilmente puedes ponerlo bajo presión, ese es un gran regalo".

Sus rivales

Antoine Griezmann fue compañero de Frenkie de Jong en el Barça, pero sus más encendidos elogios llegaron cuando lo tuvo que sufrir de rival en el Atlético de Madrid. Y la temporada pasada, el entonces técnico del Borussia Dortmund, Nuri Sahin, exfutbolista del Real Madrid, destacó al neerlandés por encima de todos los futbolistas del Barça.

Griezmann: "En los partidos que le tuve como rival traté de presionarle todo lo que pude, pero nunca tuve éxito"

Nuri Sahin: "Es mi jugador favorito del Barça, una debilidad desde que lo vi jugando en el Ajax. El Barça tiene que ser muy feliz de tener a un jugador como Frenkie de Jong".

La 'reconversión' de Gullit y Van der Vaart

Ambos exfutbolistas fueron muy críticos en su día con el juego de Frenkie de Jong y tuvieron que recular tiempo después, cuando el centrocampista regresó a la selección 'oranje' tras superar la lesión de tobillo. Gullit llegó a decir del azulgrana que en el Mundial era "como un fantasma". Quien le admiró desde un primer momento fue el también exinternacional neerlandés Van Hooijdonk.

Ruud Gullit: "Ha recuperado su mejor nivel y vuelve a ser determinante. Tiene mucho mérito su mejoría".

Rafael van der Vaart: "Es el mejor jugador que tenemos y debemos valorarlo".

Pierre van Hooijdonk: "Apenas pierde el balón y sus regates... un buen Frenkie es una bendición para Koeman y la selección"