La entrada terrorífica de Renato Veiga sobre Lamine Yamal que le costó la roja directa

En el minuto 38 de partido, Lamine Yamal estaba a punto de controlar un balón en el centro del campo escorado a la derecha delante de los banquillos, en una acción sin peligro aparente.

El problema fue que el peligro no estaba en la pelota, sino en la entrada de Renato Veiga. El jugador del Villarreal llegó tardísimo, con la distancia mal medida y una violencia impropia de una acción tan intrascendente. Fue una entrada descontrolada, con las piernas abiertas y sin margen de corrección: se llevó por delante a Lamine y dejó la sensación de que la jugada se le había ido de las manos desde el primer paso. La pierna no iba especialmente alta, pero el punto clave fue el sinsentido y la temeridad del gesto, más cerca de una imprudencia grave que de una disputa de balón.

Lamine tuvo que ser atendido por los servicios médicos y casi cuatro minutos más tardes se pudo reincorporar al juego. Además Lamine fue pitado por el público de la Cerámica, acusando al de Rocafonda de fingir.

Alberola Rojas, muy cerca de la zona, no dudó: se acercó, vio la dimensión de la entrada y mostró la tarjeta roja de forma directa. El Villarreal esperó la intervención del VAR y desde el banquillo se protestó con dureza, buscando una revisión que cambiara el castigo.

Koundé le recriminó la acción a Renato Veiga / X

Mientras tanto, el Barça reaccionó al instante: Koundé y Raphinha acudieron a proteger a Lamine y a recriminarle a Veiga una acción que, más allá del color de la tarjeta, encendió el partido por su dureza y por lo innecesaria que fue.