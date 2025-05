El renacimiento de Raphinha, emblema del Barça de Flick

Para hablar de la temporada de Raphinha uno debe afilar la pluma y ponerse las mejores galas. El brasileño ha pulverizado cualquier tipo de expectativa depositada en él y ha firmado su mejor curso como profesional a años luz del siguiente. En un ejercicio de superación personal, que ha ido de la mano de un rendimiento superlativo sin precedentes; para sorpresa de -literalmente- todos, el delantero es uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro de este año. Inauditamente maravilloso. "El ser humano es extraordinario", que diría aquel.

Su colosal año tiene aún más mérito si analizamos el contexto desde donde arrancó nuestro protagonista. Tras finalizar el curso pasado, el brasileño era uno de los nombres que estaba en la rampa de salida para abandonar el club blaugrana. Por su cartel, era uno de los grandes candidatos a dejar dinero en unas arcas necesitadas de liquididad. Sin embargo, la llegada de Hansi Flick al banquillo lo cambió todo.

El técnico alemán mantuvo una conversación con Raphinha y le dijo que contaba con él. Un mensaje que le hizo el 'clic' necesario en la mente del brasileño y provocar su particular renacimiento. "Para mí, me cambió prácticamente todo. El míster fue superimportante para mi cambio de pensamiento, para quedarme en el club. Me pasa toda la confianza posible para hacer todo lo que estoy haciendo. Estoy haciendo mi mejor carrera desde que empecé en el fútbol y lo debo todo a él", explicaba recientemente.

Flick celebró la victoria con Raphinha / Agencias

Desde entonces, Raphinha empezó a creer en sí mismo y demostró todo el potencial que atesoraba, dejando anonadados a ateos y creyentes. Fue nombrado como cuarto capitán del equipo en su tercer año en la capital catalana. El brazalete que ha lucido en muchas más ocasiones de lo que podría estar previsto en un inicio, debido a las lesiones de los tres principales (Ter Stegen, Araujo y De Jong). El delantero entendió a la perfección los galones que debía asumir y la responsabilidad que conllevaba recibir de esta manera la confianza de sus compañeros y 'staff' técnico.

Números de Balón de Oro

Se ha convertido en uno de los futbolistas más influyentes de toda Europa. A una jornada de finalizar el presente curso, Raphinha suma 34 tantos y 25 asistencias en 56 encuentros. Es decir, ha contribuido de forma directa en 59 goles de los 171 que ha anotado el Barça: un 34,5% de ellos lleva la firma del brasileño. Su nivel de incidencia en el juego ofensivo culé es una auténtica barbaridad y es el jugador que más asistencias ha repartido de todo el continente.

Raphinha, Lamine y Pedri son tres de las grandes estrellas del FC Barcelona / Javi Ferrándiz

De hecho, tan solo hay un futbolista con una mayor participación directa de cara a puerta en el Viejo Continente: Viktor Gyökeres, quien ha celebrado 53 dianas y ha repartido 13 asistencias; elevando la cifra global a 66, siete más que el blaugrana. Eso sí, vistiendo la camiseta del Sporting de Portugal que milita en una liga como la lusa, cuyo calibre está un escalón por debajo de LaLiga. Por detrás le sigue Mohamed Salah, con 33 tantos y 23 pases de gol, o Harry Kane, con 38 y 13, respectivamente.

Para añadir más contexto a los registros de Raphinha que, recordemos, todavía no son definitivos, tan solo hay que compararlos con las temporadas anteriores. Este curso habrá sumado, prácticamente, los mismos minutos de blaugrana que durante sus dos primers cursos (2022/23 y 2023/24). Pero es que, además, en esta única campaña ya ha marcado más del triple de goles que sumadas las dos previas (diez y diez) e iguala el número de asistencias, aunque está en sus botas poder superarlo.