¿Renacido o repudiado? Polémica en la Real Sociedad con Sadiq antes de medirse al Barça

La Real Sociedad llegará a Barcelona para medirse al Barça con el alivio que supone haber ganado su último partido, ante el Mallorca, pero con la inquietud de que esa victoria dejó una resaca amarga. Con nombre y apellidos, los de Umar Sadiq: el delantero nigeriano tuvo cinco minutos al final del partido, una simple anécdota en condiciones normales, pero casi un huracán si se atiende a lo sucedido en verano y a las circunstancias de ese cambio.

Las circunstancias de esa sustitución contemplan otro protagonista, también delantero, Jon Karrikaburu, canterano de Zubieta. También calentó, pero el técnico, Sergio Francisco, apostó por dar entrada a Sadiq, sus primeros minutos de la temporada, y dejar en el banco a Karrikaburu.

Y la grada de Anoeta reaccionó, no de manera positiva, precisamente.

Resulta que Sadiq viene de protagonizar un verano movido. Estuvo varias veces a punto de salir de la Real, ya que se supone que no entraba en los planes del técnico y tenía ofertas. Sonó como posible refuerzo del Valencia (donde ya estuvo cedido) o del Girona, pero ninguna operación prosperó y Sadiq se quedó en la Real. Para disgusto suyo, aparentemente, y para disgusto también de una afición que no reaccionó bien cuando entró al campo.

Su entrenador tuvo que responder sobre el asunto. "Le he visto mejor de lo que esperaba estos diez días. Sadiq nos puede aportar cosas diferentes. Mikel nos da unas cosas, 'Karrika' nos da área y Sadiq nos da juego al espacio. Es un jugador que necesitamos recuperar. Yo no lo veo negativo, más bien al revés".

El técnico de la Real también opinó sobre la reacción de la grada. "La respuesta puede ser lógica o no, cada uno decide si pita o aplaude. Es un jugador que necesitamos ganar en la dinámica, entiendo el enfado de 'Karrika', y no le considero el tercero ni el cuarto delantero. Son jugadores que tenemos y que vamos a intentar utilizar cuando vengan bien sus condiciones en los partidos", insistió el entrenador del conjunto donostiarra.

En las redes sociales, la reacción contra Sadiq, y por extensión contra su entrenador, fueron contundentes: muchos seguidores de la Real no entendieron que el técnico diera prioridad a un futbolista que ha estado más fuera que dentro y que en cambio, un canterano que ha querido quedarse en la Real pese a tener ofertas, se quedase en el banco.

Sadiq entró en la lista para medirse al Barça en Montjuïc: ahora, la pelota está en el tejado de Sergio Francisco, que deberá gestionar con delicadeza la situación del nigeriano.