La remontada relámpago del Barça en Liga: de -5 a +4 en cinco jornadas al Real Madrid

En la jornada 11 el Barça miraba la clasificación con cierto vértigo: 25 puntos por los 30 del Real Madrid. Cinco jornadas después, el paisaje es otro. El equipo de Hansi Flick manda en LaLiga con 40 puntos, cuatro más que un Madrid que se ha ido desangrando entre empates y la derrota sonrojante ante el Celta en el Bernabéu (0-2). La Liga ha cambiado de dueño en un abrir y cerrar de ojos.

Mientras el conjunto blanco se atascaba, el Barça encadenaba un pleno de triunfos que ha tenido mucho de declaración de intenciones. Todo arrancó con el 2-4 en Balaídos, una remontada de carácter que ya apuntó a un equipo más sólido mentalmente. A partir de ahí, el Spotify Camp Nou se convirtió en un fortín: 4-0 al Athletic, 3-1 al Alavés y un 3-0 incontestable al Atlético en el duelo adelantado de la jornada 19. Cada partido reforzaba la sensación de que el campeón había vuelto.

El broche a esta racha llegó en La Cartuja, con el 3-5 ante el Betis. Un marcador de época, con el Barça firmando una primera parte arrolladora y resistiendo después el arreón verdiblanco. Más allá de los nombres propios –con Ferran, Lamine, Roony o Lewandowski alternándose el foco goleador–, la fotografía es la de un equipo reconocible, agresivo sin balón y letal cuando encuentra espacios.

En paralelo, el Madrid de Xabi Alonso se iba apagando. Solo una victoria de prestigio en San Mamés (0-3) para maquillar una serie de tropiezos que han pesado como una losa: 1-1 en Montilivi, 2-2 en el Martínez Valero, 0-0 en Vallecas y, sobre todo, el golpe de realidad ante el Celta en Chamartín. Del 30/33 inicial se ha pasado a sumar solo 6 de los últimos 15 puntos. Demasiado poco cuando tu perseguidor encadena un 15/15 perfecto.

El balance de estas cinco jornadas es demoledor: nueve puntos recuperados de ventaja. Donde hace un mes se hablaba de la fiabilidad blanca y de un Barça aún en construcción, hoy la Liga cuenta otra historia: la de un campeón que ha acelerado en el momento justo y la de un líder que se las prometía felices al que le han remontado a toda velocidad. Queda mucho campeonato, pero la primera gran sacudida ya lleva el sello del Barça de Flick.