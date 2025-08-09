Suscripción

Remontada del Nàstic ante un Barça Atlètic que sigue blando

El filial de Belletti empezó ganando con un gol de Quim Junyent, pero la alegría duró poco: los de Tarragona reaccionaron con fuerza y lograron darle la vuelta al partido

El Barça Atlètic perdió ante el Nàstic en el tercer amistoso de pretemporada

El Barça Atlètic perdió ante el Nàstic en el tercer amistoso de pretemporada / FCB

Tomàs Andreu

El Barça Atlètic sufrió otra derrota en esta pretemporada en su tercer test tras caer 1-3 frente al Nàstic de Tarragona en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El filial blaugrana comenzó dominando y se adelantó con un penalti transformado por Quim Junyent, que inauguró el marcador tras una falta señalada sobre él mismo.

Sin embargo, la alegría duró poco: el Nàstic reaccionó con fuerza y logró darle la vuelta al partido. Cedric igualó con un golazo de falta directa que obligó al Barça a replegarse y, poco antes del descanso, Fernando aprovechó un error defensivo para poner el 1-2 a favor de los tarraconenses. En el añadido, Alex Jiménez sentenció con el 1-3 definitivo.

En la segunda mitad, el Barça Atlètic intentó voltear el marcador. Dominó la posesión, combinó con criterio y generó ocasiones claras, pero le faltó puntería para superar la defensa rival. El Nàstic supo mantener la ventaja y resistió los embistes finales de un filial que no bajó los brazos en ningún momento.

A pesar de la derrota, el equipo de Juliano Belletti dejó buenas sensaciones, especialmente en fases de control y ritmo alto. Esta pretemporada está sirviendo para que gran parte de la plantilla sume minutos y coja rodaje, preparando el camino para llegar en las mejores condiciones al inicio de la competición oficial.

LA FICHA DEL BARÇA ATLÈTIC - NÀSTIC (1-3)

Barça: Kochen, Xavi Espart, Alexis Olmedo, Cuenca, Walton, Brian Fariñas, Jan Virgili, Pedro Rodríguez, Gistau, Quim Junyent, Aziz. També han jugat: Juan, Barberá, Joan Anaya, Cortés, Tommy, Parriego, Roberto Tomás, S. Kluivert, G. Hafiz

Nàstic: T.Fuidas, S. Camus, Alba, Juncà, Cedric, A. Jimenez, Fernando, Kaptoum, E. Pujol, Agus, Airan. També han jugat: Alves, T. Fuidias, Danilo, C. Morgado, Mángel, Montalvo, J. Jardí, Óscar Sanz, Pau M., Juanda, Santos, Baselga

Goles: 1-0, Quim Junyent (Min 4); 1-1, Cedric (Min 9); 1-2, Fernando (Min 34); 1-3, A. Jimenez (Min 45+1)

Árbitros: Víctor García, Julián Villaseñor, David Caro. Tarjetas amarillas para: Agus (Nàstic).

