Remontada del Nàstic ante un Barça Atlètic que sigue blando

El Barça Atlètic sufrió otra derrota en esta pretemporada en su tercer test tras caer 1-3 frente al Nàstic de Tarragona en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El filial blaugrana comenzó dominando y se adelantó con un penalti transformado por Quim Junyent, que inauguró el marcador tras una falta señalada sobre él mismo.

Sin embargo, la alegría duró poco: el Nàstic reaccionó con fuerza y logró darle la vuelta al partido. Cedric igualó con un golazo de falta directa que obligó al Barça a replegarse y, poco antes del descanso, Fernando aprovechó un error defensivo para poner el 1-2 a favor de los tarraconenses. En el añadido, Alex Jiménez sentenció con el 1-3 definitivo.

En la segunda mitad, el Barça Atlètic intentó voltear el marcador. Dominó la posesión, combinó con criterio y generó ocasiones claras, pero le faltó puntería para superar la defensa rival. El Nàstic supo mantener la ventaja y resistió los embistes finales de un filial que no bajó los brazos en ningún momento.

A pesar de la derrota, el equipo de Juliano Belletti dejó buenas sensaciones, especialmente en fases de control y ritmo alto. Esta pretemporada está sirviendo para que gran parte de la plantilla sume minutos y coja rodaje, preparando el camino para llegar en las mejores condiciones al inicio de la competición oficial.

LA FICHA DEL BARÇA ATLÈTIC - NÀSTIC (1-3)

Barça: Kochen, Xavi Espart, Alexis Olmedo, Cuenca, Walton, Brian Fariñas, Jan Virgili, Pedro Rodríguez, Gistau, Quim Junyent, Aziz. També han jugat: Juan, Barberá, Joan Anaya, Cortés, Tommy, Parriego, Roberto Tomás, S. Kluivert, G. Hafiz

Nàstic: T.Fuidas, S. Camus, Alba, Juncà, Cedric, A. Jimenez, Fernando, Kaptoum, E. Pujol, Agus, Airan. També han jugat: Alves, T. Fuidias, Danilo, C. Morgado, Mángel, Montalvo, J. Jardí, Óscar Sanz, Pau M., Juanda, Santos, Baselga

Goles: 1-0, Quim Junyent (Min 4); 1-1, Cedric (Min 9); 1-2, Fernando (Min 34); 1-3, A. Jimenez (Min 45+1)

Árbitros: Víctor García, Julián Villaseñor, David Caro. Tarjetas amarillas para: Agus (Nàstic).