La gran gesta que le falta a Hansi Flick

Hansi Flick es el 'señor de las remontadas' en el Barça, pues hasta en 19 ocasiones logró el cuadro azulgrana darle la vuelta al marcador de un partido que iba perdiendo. Nueve la pasada temporada y diez en la actual, la última vez, precisamente en el Metropolitano en el partido de LaLiga. Un estadio al que el técnico alemán volverá el próximo martes para conseguir el más difícil todavía.

Tras dejar casi sentenciada la Liga con su triunfo en el derbi frente al Espanyol y aprovechar el empate del Real Madrid ante el Girona, Hansi Flick ha puesto el foco en la Champions con el sueño de la final en Budapest todavía vivo pese al 0-2 de la ida de los cuartos de final en el Spotify Camp Nou.

Y es que una cosa es remontar dentro de un partido, una suerte en la que es un auténtico especialista, y otra distinta hacerlo en una eliminatoria que está cuesta arriba. De hecho, será solo la tercera vez a lo largo de su carrera en los banquillos que el de Heidelberg se enfrente a esta tesitura. En las dos anteriores, estuvo muy cerca de conseguirlo.

Champions

El recuerdo de la última remontada 'inacabada' todavía está fresco y tiene también que ver con el rival del próximo martes, el Atlético de Madrid. El 4-0 de la ida de semifinales en el Metropolitano dejaba muy pocas opciones, prácticamente era una quimera. Pero ahí estuvo el Barça, poniendo contra las cuerdas a los colchoneros y quedando a un solo gol de forzar la prórroga tras firmar un doblete Marc Bernal y marcar Raphinha desde el punto de penalti.

Un intento con el Bayern

Y la primera vez que tuvo que afrontar Hansi Flick esta situación fue cuando entrenaba en Múnich y todavía valía el valor doble de los goles en campo contrario para discernir desempates. El París Saint-Germain fue la 'víctima' del todopoderoso Bayern de Hansi Flick del sextete en la Champions de la pandemia con el gol de Kingsley Coman en Da Luz. Los franceses volvieron a cruzar en el camino la temporada siguiente, la 2020-2021, en los cuartos de final. Vencieron los de Mauricio Pochettino en la ida del Allianz Arena por 2-3, así que los de Flick debían remontar en el Parque de los Príncipes. Y ganaron con diana de Eric-Maxim Choupo-Moting en el minuto 40, pero no fue suficiente.

Hansi Flick consuela a Neymar Jr tras conquistar el Bayern la Champions ante el PSG / EFE

Así que a Hansi Flick le queda pendiente una gran remontada en eliminatoria. Desde que entrena al Barça, justo la mitad de los 108 partidos disputados, es decir, 54, los ha ganado por dos goles o más de diferencia. La misión es difícil, y más fuera de casa, pero con el técnico alemán al frente y la calidad de futbolistas como Lamine Yamal, nada es descartable.