Remontada exprés del Barça

Aunque le costó ante un buen y atrevido Rayo Vallecano, el Barça no falló y obtuvo la cuarta victoria consecutiva en la Liga. Doce puntos seguidos que, sumados a los pinchazos de sus rivales, han llevado al grupo de Hansi Flick a recuperar el liderato de la Liga mucho antes de lo esperado.

Empataron el Real Madrid y el Atlético el sábado y los azulgranas lo aprovecharon. Son líderes con los mismos puntos que el Real Madrid (51), pero con mejor diferencia de goles y suman un punto más que el Atlético de Madrid (50). Los azulgranas vuelven a ser líderes 58 días después tras remontarle siete puntos al Real Madrid en las tres últimas tres jornadas. Remontada exprés azulgrana.

Dominio y sufrimiento

El partido, que no estuvo exento de polémica por el penalti señalado sobre Lewandowski y por el gol que le anularon a De Frutos por fuera de juego de Nteka, empezó siendo dominado por el Barça de forma clara para acabar pidiendo la hora ante el empuje del equipo que dirige Íñigo Pérez. El Rayo no es un equipo que se encierra en su área y ello beneficia el juego de los azulgranas, aunque también hace que el balón frecuente el área rival. En la primera media hora, oportunidades claras de Raphinha y Lamine Yamal y grandes llegadas de Balde, aunque los de Flick, que volvió a dejar en el banquillo a Koundé por llegar tarde a la charla técnica, solo pudieron marcar de penalti. Lo transformó Robert Lewandowski. Sigue el polaco encabezando el ‘Pichichi’ con 20 goles, tres más que Mbappé. Suma ya 42 goles esta temporada, solo uno menos que los que logró en su primer curso de azulgrana. Unos registros espectaculares.

Dominio azulgrana hasta el gol y algunos apuros en los últimos minutos de la primera mitad, momentos que coincidieron con un par de buenas acciones de Szczesny que reafirman la preferencia de Flick por el polaco y el gol anulado que echará más leña al fuego a la polémica arbitral alimentada desde el Real Madrid y que puede acabar con cambios importantes en el estamento arbitral.

En la segunda mitad, oportunidades en ambas aéreas. No sentenció el Barça y acabó sufriendo frente a un rival que no había perdido ninguno de los últimos nueve partidos de Liga, que no caía en el campeonato desde el pasado 1 de diciembre. Por ello está sexto en la clasificación y en plaza europea.

Prueba superada para un Barça que ha ganado sus dos últimos partidos ligueros en Montjuïc por la mínima. Resultados que han servido a los de Flick para recuperar el liderato antes de lo previsto. Ahora, toca defenderlo en Las Palmas.