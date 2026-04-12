La remontada que el Barça de Flick ya tiene casi asegurada

El contundente triunfo del Barça en el derbi frente al Espanyol (4-1) sirvió para que Lamine Yamal y sus compañeros se rearmaran anímicamente, convencidos de que pueden conseguir el próximo miércoles en el Metropolitano una remontada histórica en la Champions frente al Atlético de Madrid y plantarse en las semifinales europeas. Pero además, los blaugrana prácticamente consumaron una remontada liguera que deja tocado de muerte al Real Madrid mucho antes del que debía ser el clásico decisivo el próximo 10 de mayo. Nada menos que 14 puntos, desde el 'menos 5' del 26 de octubre de 2025, la fecha del Madrid-Barça de la primera vuelta, al 'más 9' de hoy día.

De hecho, el clásico del Santiago Bernabéu de la Jornada 10 parece un partido de otra temporada. El técnico merengue era Xabi Alonso, líder del nuevo proyecto y que iba a remozar los vetustos fundamentos futbolísticos de Chamartín. Había decidido domar a las figuras merengues e iba a poner en su sitio a los imberbes y diezmados muchachos de Hansi Flick.

Todo iba según el plan previsto hasta que en el minuto 72 de partido, el técnico vasco decidió sustituir una vez más a Vinicius Jr, una de las debilidades de Florentino Pérez. El brasileño montó en cólera en el mismo césped; las gradas del Santiago Bernabéu se dividieron en un subido debate; y los hombres del presidente empezaron a transmitir el mensaje: los métodos de Alonso ya eran más que cuestionables, pero por donde no pasaba la dirección es porque el entrenador devalúe a un activo como Vinicius.

Caer desde la cima

Paradojas del fútbol; en teoría, el Madrid se reafirmaba como líder de la Liga y dejaba al Barça muy tocado, con dudas y a 5 puntos... pero estalló la crisis en el Santiago Bernabéu. Tras calmarse en apariencias las aguas, el Real goleó a un Valencia en crisis eterna (4-0) pero encadenó sendos empates frente al Rayo (0-0), el Elche (2-2) y el Girona (1-1). Mientras, el Barça derrotó a Elche (3-1), Celta (2-4), Athletic Club (4-0) y Alavés (3-1).

El Barça se puso líder de la clasificación y Xabi Alonso se convirtió en un zombie deportivo para el madridismo en la recta final de 2025. La agonía se alargó en el inicio de enero de 2026 pese al nuevo tropiezo con el Celta en Chamartín (0-2) porque llegaba la Supercopa de España, pero el entrenador donostiarra tenía fecha de caducidad: el segundo clásico de la temporada, el de la final de la Supercopa de España en el que, esta vez sí, su equipo fue derrotado por el de Hansi Flick (3-2). Casi de manera fulminante, antes de 24 horas, las oficinas de Concha Espina emitieron el comunicado del despido del vasco siete meses después de su nombramiento.

Arbeloa, la primera en la frente

Se hizo cargo del banquillo Álvaro Arbeloa, hombre de la casa que se postulaba desde hacía un tiempo como interino dispuesto a consolidarse como primer entrenador, al estilo de Zinedine Zidane en su día. Su carta de presentación no pudo ser más decepcionante: derrota en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete (3-2). Dos títulos tirados por la borda en cuatro días...

Aunque Arbeloa demostró la sintonía -o la manga ancha- con la plantilla que la dirección madridista considera requisito imprescindible para entrenar al Real Madrid, el 'proyecto' se ha disuelto de nuevo en apenas tres meses y medio. A las cinco victorias iniciales en la Liga siguieron dos derrotas frente a Osasuna (2-1) y Getafe (0-1); y a un nuevo arreón de tres triunfos, les siguieron la derrota ante el Mallorca (2-1) y el empate contra el Girona (1-1).

Vinicius se ha entonado pero sigue dando una de cal y otra de arena. Mbappé y Bellingham apenas tiran del carro, pues no consiguen superar sus problemas físicos al cien por cien. Y los fichajes, desde Trent a Carreras, tienen a los aficionados más que decepcionados. El Real Madrid lo ha fiado todo a la Champions, una vez más, esta vez con un más difícil todavía: remontar un 1-2 en el Allianz Arena frente a un Bayern Múnich que hasta ahora se ha mostrado demoledor.

El balance de Arbeloa en la Liga, a día de hoy, es de 9 victorias, 1 empate y 3 derrotas en 13 partidos: 28 puntos de 39 (72%); el de Xabi Alonso fue de 14 victorias, 3 empates y 2 derrotas en 19 jornadas, 45 de 57 puntos (79%).

Y lo más doloroso: desde el clásico de la primera vuelta, el Barça ha remontado 14 puntos y a falta de siete jornadas, entre ellas la del clásico del Spotify Camp Nou, tiene casi sentenciada la Liga. En los 21 encuentros posteriores al clásico, los blaugrana únicamente han cedido dos derrotas, ante la Real Sociedad (Jornada 20, 2-1) y frente al Girona (Jornada 24, 2-1), sumando 57 de 63 puntos (90,5% de los puntos).