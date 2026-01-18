Remiro, los palos y el VAR condenan al Barça en Anoeta

El fútbol no siempre es justo y eso es lo que pasó en Anoeta. El Barça hizo un gran juego durante muchas fases del partido, creó infinidad de oportunidades, pero acabó sumando la tercera derrota en esta Liga y ve como un Real Madrid en crisis se coloca solo a un punto en la clasificación. La falta de acierto en el remate, Remiro, los hasta cinco postes que cosechó y una actuación muy discutida de Gil Manzano y Del Cerro Grande que llegó a desquiciar a los jugadores del Barça explican el resultado.

Fue increíble lo que le pasó al Barça en la primera parte y también en la segunda. Por partes, tuvo oportunidades para golear a la Real Sociedad en los primeros 45 minutos y en cambio se fue por detrás en el marcador al vestuario. Hasta nueve ocasiones para batir a Remiro, algunas muy claras, pero no pudieron los azulgranas celebrar nada. Mejor dicho, sí que celebraron un par de goles, incluso un penalti, pero el VAR se encargó de que los brazos levantados de los jugadores del Barça como señal de alegría, bajasen instantes después.

Hasta tres goles le anularon al Barça en la primera mitad. Muy claro fue el fuera de juego de Frenkie, discutible la anulación del tanto de Fermín por una falta previa de Dani Olmo en la recuperación y cuestión de fe tras ver las líneas tiradas el que no subió al marcador y había marcado Lamine. Estos dos últimos habían sido concedidos por Gil Manzano, pero fueron anulados desde el VAR por Del Cerro Grande. No había otro árbitro de VAR para enviar a este partido que el mismo que la temporada pasada anuló un gol a Lewandowski también en Anoeta por equivocarse de bota cuando trazó la línea. Además, el madrileño también anuló un penalti pitado por Gil Manzano en el descuento sobre Lamine por un fuera de juego, sí que era, del propio Lamine.

Muchas acciones polémicas que cayeron siempre en contra del Barça y que llegaron a desesperar a los jugadores azulgranas. Incluso se vio a Pedri revolcándose por el césped tras una falta más que rigurosa señalada esta vez por el árbitro de campo, un colegiado que tampoco gusta en el vestuario azulgrana. La desesperación también era fruto del resultado. Porque además de las acciones mencionadas, Pedri, Olmo y el propio Lamine tuvieron oportunidades muy claras, mientras la Real solo había llegado dos veces a la portería de Joan Garcia con verdadero peligro. Las dos acabaron en gol de Oyarzabal. La primera, a los segundos de iniciarse el partido, fue invalidada por un claro fuera de juego. La segunda, sí subió al marcador en el minuto 32.

Hansi Flick había acertado con la alineación, con Olmo en la banda izquierda cubriendo la baja de Raphinha y Fermín por dentro, y en el planteamiento, logrando los suyos superar con relativa facilidad las líneas ordenadas por Matarazzo. Así que debía seguir igual el Barça en la segunda parte. Jugar igual y mejorar la puntería, pero la segunda parte era la de los postes. En seis minutos, tres oportunidades, dos disparos al palo de Olmo y un otro de Ferran repelido por Remiro.

El empate no llegaba y Flick movió el banquillo al cuarto de hora. Ferran, Olmo y Balde fuera, Lewandowski, Rashford y Cancelo, que redebutaba con el Barça. Y todo seguía igual. Nueva oportunidad y paradón de Remiro con la ayuda del travesaño a cabezazo del polaco. Parecía que era imposible que los azulgranas marcasen un gol en Anoeta pero acabó llegando en el 70. Otro buen centro de Lamine lo remató Rashford de cabeza a la red. Se había conseguido lo que parecía imposible y quedaba tiempo para lograr la victoria, pero lo que llegó un minuto después fue el segundo de la Real, obra de Guedes. Increíble, pero el Barça volvía a estar por detrás en el marcador. Y ya no se movió. Koundé remató por quinta vez al palo, Flick lo intentó con Bardghji y más hombres en ataque y los azulgranas jugaron el descuento con uno más por expulsión de Carlos Soler que se había tragado Gil Manzano.

No era el día. Empieza mal la segunda vuelta para el Barça, que pone fin a una racha de once victorias consecutivas. Eso sí, si sigue jugando igual, seguirá ganando títulos esta temporada.