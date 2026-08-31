Cuando en Mordor empiezan a hablar del Balón de Oro, algo pasa. Ellos lo ganan antes de tiempo; el Barça, cuando toca. Como ante el Rayo, con el quinto de Rapinha, el cuarto de la noche, el qué más da... Hablan, luego goleamos. Los de Flick, despeinándose poco, algo sí, se impuso a los madrileños buenos en un Camp Nou entregado. No hay debate porque todo lo que reluce es Raphinha.

Primer tanteo, poca cosa. Enseñarse los guantes y medirse el respeto. Nadie tuvo ninguno por el rival, más allá de sonreírse unos a otros porque manda el protocolo, pero realmente querían hacerse daño desde el inicio. El problema para el Rayo es que medirse de igual a igual al Barça en el Camp Nou suele ser una mala decisión. Respeto máximo por un club cuya afición es de las buenas, ¡grandes son los Bukaneros!, de las mejores de LaLiga (no es fútbol, es LaLiga, dicen, mientras el campo se cae a trozos).

Lamine Yamal hizo un muy buen partido ante el Rayo y marcó un golazo / VALENTÍ ENRICH

Pero claro, toca ganar, esto es el Camp Nou, en obras, pero el Camp Nou, y ahí los de Flick no están para tonterías, que el Madrid aprieta y ganar tres seguidas es de capo (solo lo han hecho Cruyff y Guardiola). Empezó el equipo intenso, sintiéndose superior, que lo fue y mucho porque la posesión, ese registro, era un escándalo. Lamine, Pedri, Gordon, Bernal... La querían todos y todos la tenían. Y llegó el gol de Camello, tras asistencia de Álvaro García, que fue más vivo que Koundé.

No hizo ni cosquillas. De verdad, fue como decir "ok, nos han marcado, pero esto es cuestión de tiempo". Una sensación parecida a la de 2009 y 2010 y 2011, cuando los goles en contra suponían una condena de muerte para el rival. Así fue. Raphinha dijo basta de marear la perdiz, la pidió por el centro y disfrazándose de Ronaldo, el bueno, el gordo, se plantó solo ante Cárdenas para poner el primero. Poco después, Lamine Yamal, tras rebote, dejada de Bernal y bla, bla, bla, que sobran palabras, la puso en la escuadra. La del primer palo, que es más difícil.

La respuesta del Barça al gol del Rayo fue de equipo grande, ganador, de quien se mira al espejo y se ve guapo y convencido de que esta noche no duerme solo. El Barça huele a colonia cara, no de mercadillo, con todo el respeto para esos costumistas domingos llenos de "¡me lo quitan de las manos!". Grandes son. Como el espectáculo dibujado por Flick en esa libreta cuyas hojas vestían de blanco y ahora relucen impactantes de belleza. ¿El resultado al descanso? Corto, muy corto. No tanto por ocasiones, sino por aquello intangible que el mundo llama fútbol.

"Antoni Gros és català"

Era tan corto que a los seis minutos, cuando daba la sesanción de que aún no habían salido de vestuarios, llegó Gordon al área por la izquierda, la puso de zurda y Lejeune la metió dentro. Fue, en el fondo, una especie de regalo para que la grada volviera a corear el nombre del inglés. Ahí están Robson, Lineker, de forma más reciente Rashford, pero Anthony tiene ya su propia pancarta en el Camp Nou. No dice "¡One os us!", sino "Antoni Gros és català". Doncs som-hi!

El Rayo, que para nada iba a rendirse, rascó un córner del que rascó un remate y acabó rascando un gol, otra vez de Camello, que llegó con los regalos para los madrileños sin necesitar nada de la monarquía. El Barça se puso a hacer el tonto. Dominar está bien, creer que el dominio es cuestión de inercia, no. Hay que ganárselo. De hecho, el Rayo tuvo el empate y lo evitó Joan Garcia, con cara de pocos amigos.

El Barça fue muy superior al Rayo, más de lo que dijo el resultado / VALENTÍ ENRICH

Flick llevaba el mismo rostro, así que decidió meter a Fermín y a Rodri, que basta ya de hacer el imbécil (en argot popular, no se ofendan). El de El Campillo, ese maravilloso pueblo onubense, solo al mismo nivel que el de su propia gente, tuvo el cuarto, pero se echó las manos a la cabeza. También lo hizo cuando Gordon se la dejó de tacón a Raphinha, ese 'killer', ese '9', ese 'matador', quítenle ustedes mismos las comillas, separen las letras y construyan una sopa caliente y reconfortante ideal para los últimos instantes del mes de agosto. "¡Balón de Oro! ¡Raphinha Balón de Oro!".

Lamine, como es se pica fácil, dijo que "ei, aquí también estoy yo". Y marcó el quinto. Un golazo desde la frontal tras el que se colocó suavemente la palma de la mano sobre su barbilla. Eso es arte. Ahora le llaman aura. O algo así. Que pase el siguiente.