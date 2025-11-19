El 'relevo' a Pedri y Frenkie que apunta al Athletic

Las lesiones sensibles en el centro del campo en las últimas semanas están obligando a Hansi Flick a buscar alternativas, y en estos escenarios es cuando aparece La Masia para demostrar que puede ofrecer soluciones de garantías. Tomás Marques, centrocampista del Barça Atlètic de 19 años, más conocido como 'Tommy', se ha convertido en una posibilidad real para entrar en la convocatoria del primer equipo este fin de semana contra el Athletic Club. Nacido en 2006, el jugador catalán ya trabajado en varias sesiones y hoy ha vuelto a entrenar por segunda vez consecutiva con el primer equipo. El técnico alemán lleva meses siguiendo al mediocentro y le gusta su disciplina táctica. Aun así, si entra en la lista sería únicamente como complemento por si las necesidades del partido requieren de su entrada.

Pedri, al margen

El canario sigue avanzando en su recuperación. Hoy volvió al césped para hacer ejercicios en solitario y los combinó con trabajo intenso de gimnasio. Es un plan pensado para acelerar su vuelta, aunque todavía no asegura que pueda estar disponible. Casadó, por su parte, hizo parte del entrenamiento junto a los preparadores físicos. Con este panorama, Flick quiere tener un banquillo con opciones y ahí es donde Marques encaja. Su presencia aún no está confirmada, pero cada vez gana más fuerza por la cantidad de lesiones que arrastra el equipo.

Lamine Yamal volvió a entrenar con el grupo, tal y como avanzó SPORT. El extremo ha pasado la última semana en reposo tras someterse a un tratamiento de radiofrecuencia hace ocho días en la Ciutat Esportiva. Su evolución, por ahora, es muy positiva y la idea es que salga de inicio aunque desde el club aseguran que se quiere ir muy despacio con él.

Por otro lado, Raphinha completó el entrenamiento con buenas sensaciones. Así pues, con varios jugadores recuperándose y otros aún entre algodones, Flick valora cada opción disponible, y es ahí cuando la vía Marques aparece como una solución.