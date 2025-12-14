¿Cuál es la relación de Ter Stegen con Joan Garcia?

Una de las virtudes con que llegó Joan Garcia al FC Barcelona es su buen talante. Joan no ha creado nunca ningún problema en los vestuarios en que ha estado y con el FC Barcelona va a ser lo mismo. Ahora, de todos modos, le toca una convivencia que podría ser dura con Marc-André Ter Stegen, pero el de Sallent sigue con la misima humildad y respeto que siempre lo han caracterizado.

Ter Stegen quiere ser el '1' del Barça, está ansisoso por competir con Joan por el puesto, aunque lo tiene casi imposible. A día de hoy no hay comparación. El nivel de Joan Garcia está muy por encima de la mayoría de guardametas del planeta, incluido Ter Stegen.

Sin embargo, la pugna en los entrenamientos está servida desde que el alemán recibió el alta médica y ya se sentó en el banquillo de suplentes frente al Eintracht de Frankfurt. Joan García y Ter Stegen la han encarado de una manera muy profesional. Cada uno defiende lo suyo y el gran beneficiado es el equipo con el aumento de la competencia.

El tercero en discordia, Wojciech Szczęsny es quien tiene más claro que está solo para ayudar y cubrir agujeros si es necesario. Él mismo lo reconoció en una entrevista cuando afirmó que su gran tarea es echar una mano para que Joan Garcia progrese como portero de presente y futuro del FC Barcelona.

La duda es saber hasta cuanto tiempo tendrá paciencia Ter Stegen para aguantar la situación. Por Joan Garcia no habrá problema. El de Sallent no pondrá ni una mala cara ni un tendrá un mal gesto hacia su compañero. Nunca lo ha tenido ni cuando era suplente en el Espanyol o en la selección olímpica.

En los Juegos Olímpicos de París se quedó sin jugar ni un solo minuto. Arnau Tenas era el titular y se lesionó en el partido intrascedente de la fase de grupos, dando paso a Iturbe, entonces en el Atléticoc de Madrid. Joan Garcia se colgó la medalla de plata con orgullo y con la misma alegría que el resto de compañeros.

Ter Stegen tendrá una competencia sana con Joan Garcia. Las tensiones que hubo, por ejemplo, en la etapa de Claudio Bravo no se repetirán. Jugará el mejor y, actualmente, no hay color. Joan Garcia es el dueño de la portería barcelonista. Hansi Flick será justo.