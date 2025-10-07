La relación especial de Pinto con Víctor Valdés: "Me iría con él a la guerra"

José Manuel Pinto, ex portero del Barcelona, rememoró su etapa en el club azulgrana. El andaluz habló con franqueza de lo que vivió bajo el mando de Pep Guardiola y de la importancia que tuvo Víctor Valdés en un Barça glorioso.

El del Puerto de Santa María recordó que el vestuario del Barça durante esos años tenía una esencia única. “El equipo era prácticamente de la cantera y se creó una familia que fue de lo mejor que he vivido tras dejar el Celta. Fue la clave del sextete”, confesó Pinto, subrayando el papel de la unión entre jugadores para sostener una de las etapas más gloriosas de la historia del club.

Una hermandad con Víctor Valdés

Si hay un compañero al que Pinto guarda un cariño especial, ese es Víctor Valdés. En total, coincidieron 7 temporadas (una parcial + seis completas, del 2007 al 2014), además de muchas vivencias fuera del campo. “Valdés era especial. Si tengo que ir a una guerra con alguien, voy con Víctor Valdés. Cuando se fue puso un vídeo que acabé llorando como una madalena. No he visto ningún portero como él. Era un animal”, relató con emoción.

Incluso reveló una anécdota personal en la boda del guardameta catalán. “Me dijo: ‘tú me has hecho el mejor’. Se dio cuenta de que lo apretaba trabajando. Es importante ser un compañero, porque si aprietas para ganarte tu puesto, eres un gran compañero”.

El día que Valdés se despidió del Barça, Pinto le dedicó un emotivo mensaje: "Querido Loko...Hemos combatido juntos incontables veces, algunas con derrotas otras con victorias. En el camino hemos compartido sacrificio, esfuerzo, disciplina, valentía, miedos, sonrisas y lágrimas, pero sobre todo amistad y respeto", dijo Pinto en un mensaje colgado en su perfil de Instagram.

"Para mí ha sido un auténtico honor haber combatido, compartido y competido junto al mejor portero del mundo. Seguiremos luchando! Un fuerte abrazo de tu amigo Pinto", añadió el ex portero gaditano.

Segundo portero, en la sombra de Valdés

Pinto fue durante años el portero elegido para la Copa del Rey. A pesar de ser suplente en la mayoría de competiciones, su profesionalidad le permitió vivir momentos únicos.

“Yo trabajaba porque sabía que llegaría mi oportunidad. Jugué la Copa del Rey, y cuando llegaron las semifinales, que lo normal era que jugase el titular, Guardiola me dijo que seguiría jugando yo. Guardiola dijo: ‘Pinto y 10 más’. Jugué cuatro finales, dos las gané y dos las perdí”, recordó con orgullo.