La reinvención salvaje de Raphinha: Un '7' que mutó a '11' y ahora maravilla de '9'

Raphael Dias Belloli es indetectable. Sus dos golazos contra el Rayo lo convierten en el gran nombre propio del Barça 2026-27. De extremo derecho discutido ha pasado a ser un extremo izquierdo letal y un delantero centro espectacular. Su evolución era impredecible cuando se le incorporó en el verano del 2022.

Cuando el Barça lo fichó del Leeds estaba firmando un extremo zurdo que destacaba a pierna cambiada. Con Xavi Hernández de entrenador rindió de manera correcta como '7' pero cuando el egarense lo empezó a cambiar de banda para ejercer de mediapunta izquierdo Raphinha ya dio señales muy positivas.

En las dos primeras temporadas de Flick Raphinha se ha consolidado como un '11' especial. El lateral izquierdo (Balde o Cancelo) era el encargado de dar la amplitud y profundidad y el brasileño partía de la banda para ejercer de segundo punta con una voracidad tremenda.

Raphinha está de dulce / Gorka Urresola

El alemán lo resituó también en algunos partidos de mediapunta mostrándose igualmente efectivo.

Con la imposibilidad de fichar a Julián el Barça y Flick han hecho de la necesidad virtud y Raphinha se ha convertido en el delantero centro titular. Cinco goles en tres partidos como titular le han catapultado como el máximo realizador del Barça y del campeonato liguero superando al madridista Mbappé.

A sus 29 años Raphinha se ha reinventado y esta versión está causando sensación. Raphinha ha subido dos escalones y ahora mismo es uno de los mejores jugadores del planeta.

80 goles en 180 partidos

Raphinha marcó ante el Rayo su gol 80 como blaugrana en su partido 180 con el Barça. Son cifras altísimas para un jugador que hasta ahora no ha tenido la principal responsabilidad de ser el goleador del equipo.

Esta estadística de 80 goles en 180 partidos es bastante similar a la de dos cracks bestiales históricos del Barça como Messi y Ronaldinho. Leo necesitó 178 partidos para anotar sus primeros 80 goles con el Barça mientras que Roni logró 80 dianas tras 177 encuentros.

Messi vivió su carrera en el Barça entre las demarcaciones de extremo derecho y falso nueve mientras que Ronaldinho arrancó de mediapunta pero tras una primera temporada ejerciendo de '10' se consolidó como un falso extremo izquierdo.

Raphinha es el líder del Barça / Gorka Urresola

Los cambios de posición de Raphinha han sido más radicales y sorprendentes ya que arrancó su etapa de blaugrana como '7', mutó a '11' y ahora está deslumbrando como '9'.

Con el fichaje de Gabriel Jesús es posible que vuelva a sumar muchos minutos como extremo izquierdo aunque su actual estado de forma nos invita a pensar que seguirá actuando con regularidad como delantero centro.

Raphinha iguala a Mbappé en la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports / EFE

En su carrera profesional, según datos de Transfermarkt, Raphinha ha jugado 200 partidos de extremo derecho, 165 como extremo izquierdo, 21 encuentros de interior o mediapunta y tan solo ha jugado en cuatro ocasiones como un delantero centro nato.

Cuando ha ejercido de '7' ha anotado 57 goles y 42 asistencias lo que supone un ratio de participación en el gol de 0,49 por partido. De '11' sus cifras suben de manera sustancial con 66 dianas y 45 asistencias lo que eleva su participación en el gol a una media de 0,67 por partido.

La radiografía completa de Àlex Delmàs

Recurrimos al analista de La Posesión de SPORT Àlex Delmás para entender a fondo esta metamorfosis sorprendente de Raphinha. El que fuera capitán del Europa nos analiza la evolución posicional del atacante de Porto Alegre: "Tengo la sensación que por su formación y condición de jugador zurdo muy rápido y brasileño se le había ubicado en sus inicios en la derecha. Es un jugador que nunca ha destacado por su desequilibrio individual pero siempre ha brillado en la profundidad y por su gran remate."

Raphinha es imparable / Gorka Urresola

El movimiento insinuado por Xavi y consolidado por Flick de darle la banda derecha a Lamine y la izquierda a Raphael Dias fue un acierto para Delmàs: "En la izquierda rinde tan bien por que su ubicación no es fija sino un punto de partida. Le doy mucha importancia al manual de Flick. Los principales ejes del fútbol de Hansi son precisamente las virtudes de Raphinha. La presión y la velocidad que desea Flick son precisamente las grandes virtudes de Raphinha".

"El manual de Flick potencia las virtudes de Raphinha"

Flick está encantado con su capitán ya que encaja de maravilla con las características que el alemán le pide a sus delanteros.

Àlex Delmàs nos aporta a los lectores de SPORT las claves de este encaje maravilloso del punta internacional con Brasil: "Raphinha es buenísimo presionando por su intensidad y timing,. Además es único tal y como repite esfuerzos y por su sacrificio constante. Raphinha es muy veloz y es lo que busca Flick, el brasileño es muy directo y ataca de maravilla los espacios y explota muy bien la espalda de la defensa rival."

Raphinha es un capitán ejemplar / Gorka Urresola

Hansi logró que Raphinha se adaptara de maravilla a una demarcación que pocos habrían imaginado para él: "En la izquierda se aprovecha de que el otro extremo genera la amplitud y él prácticamente juega de segundo punta. Lamine atrae muchos jugadores y Raphinha se aprovecha de que el '9' fija a los centrales y saca provecho de los grandes pasadores"

"Raphinha se ha hecho a su medida la demarcación de delantero centro"

La vuelta de tuerca más inesperada todavía está siendo la reinvención salvaje de Raphinha en un delantero centro imparable. Cinco goles en tres partidos no son una casualidad.

Delmás nos relata las causas de este gran 'boom': "De delantero centro está funcionando de maravilla y además se ha encontrado con planteamientos abiertos que le benefician. Hay que esperar a como rinde ante bloques bajos pero la clave es que Raphinha no se ha adaptado a lo que se le pide a un nueve sino que es justo al revés".

Raphinha firmó otro doblete ante el Rayo / Gorka Urresola

Nuestro analista nos amplía esta explicación que parece derivada del más puro sentido común: "Raphinha se está haciendo a su medida esta demarcación de nueve. No está nunca estático, no es posicional. Incluso cae a la banda y lee muy bien los desmarques. En ocasiones no realiza el primer desmarque sino que ocupa el segundo espacio. Es un 9 especial"

Delmàs también entiende que la presencia de Gordon y Fermín está ayudando a que todas estas piezas ofensivas encajen con tanta naturalidad.

Raphinha inspira confianza / Gorka Urresola

El fichaje de Gabriel Jesús y el crecimiento de Hamza le dará más posibilidades a un Flick que aún se guarda en la chistera la carta de Bisiwu, un extremo de gran calidad.

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De momento lo que es una realidad es que Raphinha es el mejor delantero centro que puede tener en estos momentos el Barça.