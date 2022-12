"La Superliga sigue estando muy viva"

Bernd Reichart, CEO de la Superliga, defiende que el informe del Abogado General del TJUE tiene cosas positivas Joan Laporta y Florentino Pérez, con su presencia, siguen apoyando el proyecto

Con la presencia de Joan Laporta, presidente del Barça, y Florentino Pérez, su homólogo en el Real Madrid, se ha desarrollado esta mañana en Madrid, organizada por el Fórum Europa, la conferencia "La Superliga en el futuro del fútbol". Bernd Reichart, CEO de A22 Sports Manegement, empresa organizadora de la competición, y Luis Alonso, abogado que lleva el caso ante los tribunales, han sido los ponentes.

"La Superliga no está muerta, sigue estando muy viva", ha dicho Reichart en respuesta al informe emitido ayer por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no fue muy favorable a la Superliga. "Ayer se cumplió un trámite, no es vinculante y en primavera habrá resolución definitiva. La UEFA y la FIFA han intentado que no se llegara a tener una sentencia", ha explicado Alonso, que ve cosas positivas en el informe del griego Rantos. "Reconoce que cualquiera puede organizar competiciones. UEFA y FIFA no tienen la exclusividad. Señala dos rutas. Una fuera y otra dentro. La de fuera, nada que hablar. El avance es que por dentro le está diciendo a UEFA que tiene que ser dentro de un sistema abierto y transparente. Tendremos que explorar ese sistema", ha seguido Alonso.

Reichart, que desde finales de octubre ha abierto el diálogo con todos los actores del mundo del fútbol, ha explicado que las conversaciones con los clubes van bien y que empiezan a perder el miedo. "Muchos clubes se fueron por temer sanciones, pero cada vez tienen menos miedo. Hemos tenido conversaciones con más de 30 clubes en las últimas semanas y saben que los cambios son necesarios. Los clubes deben ser los dueños de su destino. Están preocupados por esto, por el Fair Play, porque deben financiarse con lo que generan y también por la falta de interés de los aficionados. Los jóvenes necesitan partidos mejores. Deben ver 90 minutos de futbol y no resúmenes en tik tok. En España, dos de cada tres jóvenes menores de 25 años apoyarían la Superliga. Lo estamos desaprovechando y no entiendo porqué".

Reichart ha tenido palabras hacia Javier Tebas, presidente de LaLiga. "Cada vez que habla Tebas, sabemos más de nuestro proyecto. Hemos dicho que es abierta y que se jugará entre semana y ellos lanzan mensajes alarmistas que no son ciertos. Es compatible con las ligas. No entiendo que celebre la decisión de ayer porque el informe dice que se pueden organizar otras competiciones".

OTRO 'CASO BOSMAN'

Alonso, por su parte, confía en que la sentencia de la Superliga, que llegará en primavera, sea favorable a sus intereses y confía que sea otro caso Bosman. "Tengo que ser crítico con la resolución de ayer porque se está restringiendo la libre competencia en el deporte. La libre competencia es un pilar de la Unión Europea. Se apoyan en un artículo por el que el deporte queda excluido de la libre competencia. La Euroliga de baloncesto no ha tenido ningún problema para operar. No es posible predecir la sentencia. Yo confío en el Tribunal. Estoy oyendo que en un 80% de los casos, los jueces hacen caso al abogado general. Creo que hay que ser muy prudente. Es una sala de 15 miembros. Tenemos el caso Bosman. Fue la consagración de la libre circulación de jugadores, espero que este caso sea el de la libertad para organizar competiciones".