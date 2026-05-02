Dos regresos confirmados en la convocatoria del Barça ante Osasuna para la jornada 34ª de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona ya ha hecho oficial la convocatoria para el partido de esta noche ante CA Osasuna en El Sadar de la jornada 34ª de la competición, un encuentro que puede dejar LaLiga prácticamente sentenciada.

Si el equipo de Hansi Flick suma los tres puntos en Pamplona, se colocará con 14 de ventaja sobre el Real Madrid a falta de solo cuatro jornadas, obligando a los blancos a ganar mañana en Cornellà ante el Espanyol si no quieren llegar al Camp Nou con el título decidido.

Sin sorpresas en la lista

Tal y como avanzó ayer el técnico alemán en rueda de prensa, no hay espacio para rotaciones masivas. Flick quiere apostar por un bloque de garantías y por eso se lleva a los 22 futbolistas disponibles para cerrar cuanto antes el campeonato en un escenario siempre exigente como El Sadar, donde precisamente firmó la pasada temporada su primera derrota liguera como entrenador azulgrana.

En el capítulo de bajas, se mantiene la ausencia de Lamine Yamal, que dijo adiós a lo que resta de temporada tras la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda sufrida ante el Celta. Tampoco viaja Jules Kounde, sancionado por acumulación de tarjetas.

Dos regresos esperados

Las buenas noticias llegan en forma de regresos como confirmó el técnico alemán ante los medios en la previa. Raphinha y Marc Bernal han recibido el alta médica tras superar sus respectivas lesiones —rotura muscular en el caso del brasileño que le ha tenido cinco semanas de baja, por cuatro del esguince de tobillo del canterano— y ya están disponibles para el tramo final del curso. Ambos apuntan a tener minutos, aunque no partirán de inicio.

Convocatoria oficial del Barça Cancelo

Balde

Araujo

Cubarsí

Gavi

Ferran

Pedri

Lewandowski

Raphinha

Joan Garcia

Rashford

Fermín

Casado

Gerar Martín

Roony

Olmo

F. De Jong

Bernal

Eric

Szczesny

Eder Aller

Xavi Espart

Quien todavía no entra es Andreas Christensen. El central, que sufrió en diciembre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, ha trabajado con el grupo en los últimos días, pero aún no está listo para volver a la competición.

Con todo, el Barça afronta una noche clave. Flick no quiere cuentas ni especulaciones y pese al margen de error solo le vale la victoria en Pamplona para meter presión máxima sobre el Madrid antes de un Clásico que podría llegar con la Liga ya decidida.