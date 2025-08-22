El regreso al Spotify Camp Nou: la clave económica que condiciona al Barça

Muchos son los críticos que en las últimas semanas han señalado a la directiva, y en especial, al presidente Joan Laporta por apresurarse en concretar fechas de regreso al Spotify Camp Nou que luego no se han cumplido. Sin embargo, está claro que detrás de estas prisas por volver a casa cuanto antes hay motivos económicos y compromisos adquiridos con terceros.

En primer lugar, hay una razón que afecta también a la faceta deportiva del Barça: la aprobación de la venta de la explotación de los asientos VIP del Camp Nou a cambio de 100 millones de euros. Al respeto de esta cuestión hay dos interrogantes. El principal es que parece que Crowe Spain no dará el 'OK' al club, ya que los culés quieren que los 100 'kilos' se computen en el presente ejercicio y no que se divida entre los 30 años que dura el acuerdo. El mismo director de secciones profesionales del Barça, Xavi O'Callaghan confirmó la discrepancia el pasado lunes.

Por otro lado, la entidad azulgrana defiende que estos asientos VIP ya estarán en funcionamiento, ya sea en el Spotify Camp Nou, en el Lluís Companys o en cualquier otro escenario donde el equipo de Flick juegue como local. No obstante, si se confirmase la reapertura del Camp Nou, no habría disputa alguna, ya que se podría certificar que las localidades ya están en funcionamiento en su lugar original.

Los asientos VIP, listos en el Johan contra el Como / Dani Barbeito

La importancia de la autorización y contabilización de esta operación es de suma importancia. Con ella, el Barça podría volver a estar en la regla 1:1, lo que le permitiría tener más facilidades para acometer las inscripciones pendientes y operar con normalidad en el mercado, aunque no se prevén más incorporaciones. Además, una vez el club deje de estar excedido podrá computar los 11 millones anuales del patrocinio de la República Democrática del Congo y generar así 'fair play'.

La facturación en día de partido

La otra cuestión que afecta al regreso al feudo culer es la recaudación en días de partido, tanto en concepto de 'ticketing' como de restauración o de entradas vendidas al museo. Hay que tener en cuenta que los ingresos por la venta de todos los productos alimentarios de los establecimientos del Estadi Olímpic LLuís Companys iban directamente a la empresa Barcelona Serveis Municipals. Además, el club azulgrana paga una cantidad elevada para el alquiler del estadio, un gasto que no tendría en el Camp Nou.

Pero lo más relevante es la facturación en concepto de entradas. En la primera temporada en la que el Barça tuvo que jugar en Montjuïc, la diferencia de recaudación entre un estadio y otro fue de 63 millones de euros menos. En el siguiente ejercicio económico el club había presupuestado ingresar 28 millones más, ya que contaban con volver en enero al Spotify Camp Nou.

Estadi Olímpic Lluís Companys. / Alberto Estevez / EFE

Las previsiones no se cumplieron y el conjunto de Hansi Flick jugó todo el curso en la Montaña Mágica. Ahora bien, tal y como informó el club, la facturación aumentó notablemente de una media de 2 a 2,8 millones de euros por partido. Estos se traduce en que se pasó de unos ingresos de 48 a 78,6 millones de euros, superando los 76 presupuestados.

Las razones de este fenómeno son varias. Pese a que el club dispuso de un 13% menos de entradas a la venta respecto al curso anterior, debido al incremento de abonos, la media de espectadores alcanzó una media de 45.962 espectadores. El crecimiento de la asistencia gracias al espectacular juego del equipo de Flick y a los cuatro partidos adicionales jugados en casa por la mayor cantidad de encuentros como local en Champions y también en la Copa del Rey fueron factores clave.

Lejos de los ingresos del Camp Nou

No obstante, la cifra de facturación de la temporada pasada no logra acercarse a los 97,6 millones de ingresos del Spotify Camp Nou en la última temporada antes del cierre del estadio. Además, en aquel curso, el museo ingresó 42 millones, mucho más de lo recaudado en el nuevo espacio situado en el Palau de Gel.

Las obras del Spotify Camp Nou siguen con su proceso / Valentí Enrich

Habrá que ver cuáles serán los números presupuestados para el ejercicio 2025/26, algo que no se desvelará hasta la próxima Asamblea de Compromisarios.