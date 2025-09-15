FC BARCELONA
El regreso al Spotify Camp Nou, más cerca
El Barça ya tiene el Certificado de Final de Obra
Buenas noticias para el FC Barcelona un día después de haber tenido que jugar su primer partido como local en el estadio Johan Cruyff. El club azulgrana por fin tiene en su poder el Certificado de Final de Obra (CFO) de la primera fase de las obras del Spotify Camp Nou. En esta primera fase, la capacidad del estadio será de 27.000' espectadores, que ocuparán las dos primeras graderías de tribuna y gol sur.
El CFO será entregado ahora al Ajuntament de Barcelona que deberá dar al Barça el permiso de primera ocupació. En el club azulgrana no descartan que puedan tenerlo para el partido del próximo domingo ante el Getafe, aunque no es fácil y sí lo ven para el encuentro del 28 de septiembre ante la Real Sociedad.
