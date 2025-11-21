Regreso al Spotify Camp Nou: calles cortadas, recomendaciones de acceso y estacionamientos de motos

El FC Barcelona ha trazado un plan de movilidad sostenible conjunto con el Ayuntamiento para los aficionados en el regreso de la competición al Spotify Camp Nou este sábado a las 16:15 horas, con el que el club tiene dos objetivos: facilitar la entrada y la salida del estadio a los más de 45.000 hinchas que acudirán para el duelo liguero contra el Athletic y posibilitar el acceso a sus viviendas a los vecinos y vecinas del distrito de Les Corts.

El Barça ha estimado que gran parte de los culers que asistan al partido llegarán mediante transporte público (43,4%), a través de tres líneas de metro y sus respectivas paradas (L3: Palau Reial, Les Corts, Zona Universitària y Maria Cristina; L5: Collblanc, Badal y Ernest Lluch; L9S/L10: Collblanc y L9S: Zona Universitària), tres tranvías (T1, T2 y T3) con paradas en avenida de Chile, Palau Reial, Ernest Lluch, Pius XII, Zona Universitària y Maria Cristina, y con 12 líneas de autobuses urbanos e interurbanos (7, 33, 67, 54, H6, H8, V1, V3, V5, D20 y el 113 y 175).

Calles cortadas los días de partido

Los aficionados que deseen asistir al Camp Nou con vehículo propio deben tener en cuenta que el FC Barcelona, junto con los vecinos de alrededor del estadio, han optado por establecer controles de acceso en determinadas zonas residenciales, como la calle Mejía Lequerica, que se usaba como atajo para evitar la Gran Via de Carles III y la travesía de Les Corts, y los entornos de la calle Felipe de Paz. La previsión es reducir el tráfico y garantizar solo el paso de vehículos autorizados, como vecinos, usuarios de aparcamientos y servicios públicos.

Por su parte, los turismos que se dirijan al aparcamiento del estadio accederán por la avenida Gregorio Marañón y ocasionalmente por la travesía de Les Corts, mientras que los vehículos que se trasladen a los diferentes aparcamientos privados del distrito entrarán por el perímetro que forman la avenida Diagonal, la Gran Via de Carles III y la avenida del Doctor Marañón.

Por otro lado, gran parte de los días de partido, el tráfico alrededor de la calle Felipe de Paz quedaba saturado. Para evitar esta situación, se establecerán cuatro puntos de control permanentes en la calle Benavent con travesía de Les Corts, en la calle Arizala con Felipe de Paz y en el carril bus en contrasentido de la avenida de Madrid.

Acceso a las inmediaciones con moto, autocar y taxi

Además, para facilitar el acceso a los aficionados que acudan en moto, habrá unas 3.200 plazas de aparcamiento en la Zona Universitaria del Campus Sur para motos. La accesibilidad a este espacio se realizará por la calle Martí i Franquès. Por otro lado, también habrá plazas de estacionamiento en las calles Pau Gargallo, Llorens i Artigas, Diagonal, Pascual i Vila, Samitier, Salvador Cardenal y Sabino Arana.

Otro de los propósitos en el retorno al Camp Nou es facilitar la entrada y salida de autocares. El plan del club establece que estos desembarquen en el tramo superior de la calle Martí i Franquès, junto a la avenida Diagonal, y estacionen en el solar correspondiente al antiguo Miniestadi. El acceso de entrada y salida se realizará por la avenida Gregorio Marañón con la avenida Arístides Maillol. Esta novedad permitirá habilitar el tráfico de vehículos de forma permanente por la avenida de Chile. En caso de ser insuficiente, se habilitará el carril bus de la avenida Diagonal, situado entre la avenida Gregorio Marañón y la calle John Maynard Keynes.

Con el propósito de mejorar el servicio de taxis los días de partido, el plan de movilidad concentra un punto de desembarque, estacionamiento y embarque para taxis y Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en la calle Menéndez y Pelayo, un ámbito muy próximo al Spotify Camp Nou. El punto de recogida, por otra parte, será a demanda de los usuarios.

Asimismo, se habilitarán tres zonas de estacionamiento para los vehículos de personas con movilidad reducida (PMR). Uno en la travesía de Les Corts, entre la calle Elisabeth Eidenbenz y la calle Mejía Lequerica; otro en la avenida Arístides Maillol, entre la avenida Doctor Gregorio Marañón y la calle del Cardenal Reig; y el último en la parte inferior de la calle Martí i Franquès con la avenida Joan XXIII.