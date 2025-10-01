Regreso al Spotify Camp Nou: el Barça-Athletic en noviembre gana enteros

Las novedades respecto al futuro regreso al Spotify Camp Nou son una constante. No hay día que transcurra en que surjan todo tipo de especulaciones sobre cuándo llegarán los últimos trámites administrativos imprescindibles para abrir las puertas del estadio y cual es el partido idóneo para permitir que los aficionados, por fin, puedan ocupar aunque sea parcialmente las localidades de su 'verdadera casa'.

Conscientes del hartazgo que esta incertidumbre empieza a generar entre la opinión pública azulgrana, los diferentes portavoces del Barça han optado por eludir cualquier manifestación pública sobre un partido concreto para hacer posible uno de los grandes sueños del barcelonismo.

El adelanto de las obras es un hecho, al igual que el club es consciente que en breve tendrá en sus manos la Licencia de Primera Ocupación que habilita a abrir el Spotify Camp Nou con un aforo estimado en alrededor de 27.000 aficionados.

Sin embargo, cada vez gana más peso en el seno de la junta las voces que piden aplazar un poco más el regreso oficial al campo hasta que no se haya completado las obras de la Lateral y se pueda explotar una instalación con 45.000 aficionados y capaz de reportar unos importantes ingresos económicos a estas alturas de temporada.

El partido contra la Real Sociedad permitió que más de 50.000 aficionados se dieran citan en el Estadi Olímpic. Una cifra que elevó ligeramente las estimaciones de ingresos previstos para ese encuentro. No se trata de un detalle menor si tenemos en cuenta las exigencias presupuestarias previstas para la temporada 2025-26.

El nuevo marco sobre el que trabaja la junta directiva tiene presente el calendario deportivo y considera que forzar el regreso en el partido frente al Girona del próximo mes de octubre sería un golpe de efecto social, pero lastraría aún más no solo los ingresos del club sino que incidiría en el ritmo de trabajo de una obra que prioriza finiquitar las localidades del Lateral cuanto antes.

Los técnicos apuntan a que el Spotify Camp Nou con 45.000 aficionados podría ser una realidad sin mayores problemas a partir del mes de noviembre. O lo que es lo mismo, teniendo en cuenta el parón de selecciones, el Barça podría hacer una reapertura en condiciones el fin de semana del 23 de noviembre coincidiendo con el partido frente al Athletic.