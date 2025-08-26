El regreso de Roony Bardghji al Copenhague no sería fácil

Roony Bardghji es uno de los futbolistas que puede marcharse cedido en la presente temporada. Pese a sus buenas maneras, los límites del 'fair play' financiero hacen muy difícil su inscripción y parece difícil que juegue en el Barça Atlètic en una categoría como es la Segunda Federación.

En las últimas horas ha salido a la luz pública la opción de que Bardghji vuelva a su club de origen, el Copenhague, aunque no sería una operación sencilla por varios motivos. Uno de ellos es la forma con que salió del conjunto danés.

Sus agentes y el padre del futbolista vivieron momentos de tensión con la directiva del club y ello podría ser un hándicap para su regreso, aunque a esta alturas no puede descartarse nada.

Bardghji firmó por el FC Barcelona a cambio de dos millones de euros, más variables y una opción de recompra en caso de una futura venta. El Copenhague tuvo una negociación dura con el entorno de Roony para forzar el traspaso de un futbolista al que solo le restaba un año de contrato, hasta el 2025.

Esperará hasta el final

Roony también quiere apurar el cierre del mercado, del próximo lunes 1 de septiembre a las 23:59 h. por si finalmente puede ser inscrito con el Barça. Su sueño es jugar en el primer equipo barcelonista, aunque tuviera que bajar al filial en algún partido de manera ocasional.

Así ocurrió la semana pasada cuando actuó con los jóvenes barcelonistas en un amistoso ante el Atlètic Lleida. Bardghji demostró todo su talento y marcó un gol de panenka en la victoria por 3-2.

Bardghji, en un partido en su etapa en el Copenhague / EFE

En cualquier caso, si finalmente se opta por la vía de la cesión, hay muchos más clubs interesados que no solo el Copenhague. El Barça valoraría bien todas las propuestas ya que es un futbolista pretendido por muchos clubs en Europa.

En el Copenhague tendría la ventaja de ya conocer al club y a sus compañeros, pero también significaría jugar en una liga menor. Su progresión sería mayor si se marchara a préstamo a algún club inglés o alemán, que también le siguen de cerca.

En cualquier caso, queda una semana en la que Bardghji estará envuelto en todo tipo de rumores sobre su situación en el club. De quedarse sin la inscripción del primer equipo, debería jugar los fines de semana con el Barça Atlètic, aunque estaría en la dinámica de entrenamientos del primero.