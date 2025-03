El regreso de Neymar al Barça: así lo ve Hansi Flick

El deseo de Neymar de volver al FC Barcelona ha vuelto a surgir con fuerza en el entorno azulgrana. Según la información revelada por Santi Ovalle en la Cadena SER hace diez días, el astro brasileño sueña con regresar a Europa y considera al Barcelona como su destino predilecto. Sin embargo, la realidad del club y la postura del entrenador Hansi Flick, de momento, no está en la misma línea que el brasileño.

Desde que dejó el Camp Nou en 2017, el nombre de Neymar ha estado recurrentemente ligado a un posible regreso a la Ciudad Condal. En esta ocasión, su objetivo es claro después de su aventura fallida, de nuevo por las lesiones, en Arabia: ponerse en forma, recuperar protagonismo y llegar en plenitud al Mundial de 2026, donde aspira a portar el dorsal 10 de Brasil.

Actualmente, el brasileño ha vuelto a sentirse futbolista en el Santos, donde ha firmado por seis meses, tras una grave lesión de cruzados que le tuvo un año en el dique seco, lo que le permitiría negociar su futuro como agente libre en el verano.

A pesar de que Neymar podría llegar sin coste de traspaso y con una ficha reducida, en el seno del FC Barcelona no se contempla el fichaje del crack como una prioridad, tal y como explica Joaquim Piera en SPORT.

El club azulgrana se lo ha trasladado de forma muy explícita: "primero marca 15 goles con el Santos y después nos plantearemos tu fichaje", en un claro gesto del club hacia el jugador y su agente Pini Zahavi, cuya relación con Laporta es más que conocida, en el que el físico del brasileño y su rendimiento marcarán los pasos que pueda seguir el Barça en el futuro.

Flick, reacio a la incorporación

Según la información que hemos compartido en el programa La Posesión de SPORT, Hansi Flick, el técnico azulgrana, no ve con claridad la incorporación de Neymar al actual vestuario del Barcelona. El entrenador alemán considera que su edad y estado físico generan dudas sobre su rendimiento en una plantilla donde la juventud y la intensidad son pilares fundamentales. Además, no se ha puesto sobre la mesa una propuesta formal para debatir su incorporación, lo que refuerza la idea de que, desde la dirección deportiva, no hay consenso.

Otro factor a tener en cuenta con el posible regreso de Neymar es la incertidumbre económica que rodea al club. El Barça sigue sin conocer con certeza su margen de maniobra en el próximo mercado de fichajes, especialmente en relación con la normativa del fair play financiero y si podrá operar con la regla 1-1 a la que volvió tras la venta de los asientos VIP en enero.

David Bernabeu contó si es posible una vuelta de Neymar al Barça / sport

Con esta situación, la prioridad sigue siendo fortalecer el equipo con jugadores que encajen en el proyecto a largo plazo, pero si finalmente no hay más margen, la posibilidad de que el brasileño llegara gratis pero con una ficha ajustada a su nueva realidad podría volver a estar sobre la mesa.

Donde no hay dudas es a nivel humano en lo que se refiere a la aceptación del movimiento por parte del vestuario, y es que hay futbolistas dentro de la plantilla, como Lamine Yamal, que verían con ilusión la posibilidad de compartir vestuario con su ídolo.