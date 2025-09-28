El regreso a Montjuïc tiene premio

La última vez que el Barça jugó en Montjuïc fue el 19 de mayo, en un partido ante el Villarreal que sirvió para celebrar el título de Liga y, aquella era entonces la idea, despedirse del Lluís Companys. La victoria de los castellonenses (2-3) no empañó la fiesta de los blaugrana, arropados por 49.558 espectadores, en el último encuentro oficial de la pasada temporada en casa. Algo más de cuatro meses más tarde, el equipo de Hansi Flick regresa al Estadi Olímpic para disputar la séptima jornada de Liga de la 25-26, ante la Real Sociedad y a las seis y media de la tarde. Se espera, de nuevo, una gran entrada para disfrutar de Pedri, Lamine Yamal y compañía.

El destino ha querido que aquel equipo que ya era matemáticamente campeón y que cerró el campeonato goleando al Athletic en San Mamés (0-3) tenga la oportunidad de volver a liderar la clasificación cuando Hernández Hernández, colegiado canario que dirigirá el encuentro, señale el final.

Manotazo al Madrid

El Real Madrid llegó al Metropolitano contando sus partidos por victoria en el arranque del proyecto de Xabi Alonso, pero el Atlético le dio un manotazo de realidad a base de fútbol y goles que obligó al técnico tolosarra a excusarse en rueda de prensa porque “estamos en construcción”. Y así es porque, más allá de los buenos resultados, de una ligera mejora respecto al pasotismo imperante con Carlo Ancelotti, a los blancos aún les queda mucho para compararse a nivel de juego con el vigente campeón.

Los jugadores del Real Madrid decepcionados tras el 5-2 marcado por Griezmann / AP Photo/Manu Fernandez

Al primer tropiezo, ahí está el Barça para recordar a su gran rival que si quiere arrebatarle el título, deberá hacerlo mucho mejor de lo que ha mostrado hasta la fecha. Si los blaugrana son capaces de mantener la dinámica de los últimos partidos y sumar los tres puntos ante la Real Sociedad, superarán en la tabla al Real Madrid y se harán con el liderato tras siete jornadas disputadas.

Lamine y Szczesny, al rescate

En aquel lejano partido ante el Villarreal jugaron de inicio cuatro jugadores que hoy no estarán por lesión: Ter Stegen, Gavi, Fermín López y Raphinha. También fue titular Íñigo Martínez, que se marchó a Arabia Saudita. Flick debe lidiar en este inicio de la temporada con demasidos problemas físicos, aunque el Barça está demostrando tener buen fondo de armario y recursos para no echar de menos a quienes no pueden participar. El balance, tras siete partidos es de seis victorias y solo un empate, el 1-1 ante el Rayo en Vallecas, con 21 goles a favor y cinco en contra. Son números de campeón, pero aún queda muchísimo. Demasiados obstáculos que sortear.

Raphinha no acabó el partido ante el Oviedo por lesión / Dani Barbeito

Como el de las lesiones, que están poniendo a prueba a un vestuario que, pese a todo, está demostrando remar en la misma dirección, lo que permite a Flick rotar sin que el rendimiento se resienta. Tocará hacerlo de nuevo ante la Real Sociedad, el primer partido que se perderá Joan Garcia por su lesión en el menisco.

Szczesny volverá a defender la portería blaugrana, algo que no ocurría desde el 15 de mayo, el día que el Barça se proclamó campeón tras ganar el derbi ante el Espanyol 0-2. Desde entonces se ha mantenido inédito, aunque entrenándose duro para un momento como este. Eso sí, no todo son malas noticias porque el equipo recupera a Lamine Yamal y, en principio, también a Balde. Flick deberá gestionar los minutos de ambos tras varios partidos ausentes y, sobre todo, pensando en la visita del PSG el próximo miércoles a Montjuïc para la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions.

Las imágenes más esperadas: Lamine Yamal vuelve a sonreír sobre el césped / Valentí Enrich

Los blaugrana han sobrevivido a la baja del ‘10’ con solvencia, aunque es evidente que el Barça es mejor equipo con él sobre el césped. Hay muchas ganas de volver a verle recorrer la banda y su regreso no puede llegar en mejor momento tras lesionarse Raphinha.

El caramelo que dejado encima de la mesa el Real Madrid es demasiado golosa para no agarrarlo porque supone superar a los blancos y alcanzar el liderato. Es pronto, pero da la sensación de que la Liga apunta a una pelea entre los dos grandes si el Atlético no decide, como pareció gritar ayer, unirse a ambos. Evitar que se escapen puntos en casa será clave y, tras la Real Sociedad, los de Flick visitarán el Sánchez Pizjuán y recibirán al Girona antes del primer clásico en el Bernabéu. El objetivo es llegar líderes.