El regreso de De Jong tranquiliza a Koeman en un momento clave: será titular indiscutible en el Mundial

Frenkie de Jong reapareció ante el Espanyol y ya roza a Phillip Cocu como el neerlandés con más partidos en la historia del Barcelona. Flick celebra su regreso, pero evita cualquier riesgo antes del duelo clave de Champions.

Frenkie de Jong ya está de vuelta en el FC Barcelona. Y lo hace en un momento decisivo de la temporada. Su reaparición en el derbi del sábado contra el Espanyol no solo supuso una gran noticia para Hansi Flick de cara al tramo final del curso, sino que además dejó al neerlandés a las puertas de un registro histórico en el club azulgrana.

El mediocentro sumó ante el Espanyol su partido 291 con la camiseta del Barça, una cifra que adquiere ahora un valor especial. Está a solo un encuentro de igualar a Phillip Cocu como el futbolista neerlandés con más partidos disputados en la historia del Barcelona. Y si juega dos más, De Jong pasará a ocupar ese trono en solitario.

¿Relevante en Madrid?

Todo apunta a que ese empate llegará este martes, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid. El Barça está obligado a levantar el 2-0 de la ida y Flick cuenta con De Jong para la cita, aunque todavía no tiene claro cuánto podrá exigirle físicamente.

“Frenkie mostró de inmediato sus cualidades cuando entró”, aseguró el técnico alemán después del derbi, en el que el neerlandés firmó además la asistencia del último gol azulgrana en el 4-1 final. “Tenemos que ver si puede jugar más de 45 o 60 minutos contra el Atlético. No vamos a forzar nada. No vamos a acelerar nada”, añadió Flick.

En el club existe máxima cautela con su caso. El recuerdo de 2024 sigue muy presente. Entonces, De Jong también reaparecía en estas fechas para disputar unos cuartos de Champions, en aquella ocasión contra el PSG, todavía en pleno proceso de recuperación de una lesión de tobillo. Poco después, una sobrecarga de partidos y un nuevo contratiempo físico acabaron por arruinarle el final de temporada y también la Eurocopa.

El enfado de Koeman

Aquella situación provocó incluso el enfado de Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, que cargó duramente contra el Barça por los riesgos asumidos en la recuperación del jugador. Ahora, con el Mundial cada vez más cerca, el técnico neerlandés espera que el regreso de De Jong se gestione con mucho más cuidado.

Koeman considera al azulgrana una pieza capital en su selección y trabaja con la idea de construir un equipo capaz de alternar sistemas durante los partidos, pasando del 4-3-3 a una estructura con cinco defensas sin necesidad de hacer cambios. En ese plan, el papel de De Jong resulta clave.

La fórmula más lógica pasa por que el centrocampista retrase su posición hasta la línea defensiva cuando el rival tenga el balón y vuelva a incorporarse al centro del campo en fase ofensiva. Una variante táctica que multiplica su importancia en el esquema neerlandés y que convierte su recuperación en una noticia de peso no solo para el Barça, sino también para Países Bajos.

De Jong ha regresado. Y lo hace justo cuando el Barcelona más lo necesita y cuando la historia empieza a llamarle a la puerta.