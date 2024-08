El regreso de los Joaos, estancado

El desenlace con los Joaos no será, ni mucho menos, cuestión de días. Ambos casos, el de Joao Félix y el de Cancelo, han entrado en una fase de estancamiento, sin visos de solución rápida. Y es que las posturas están enrocadas. El FC Barcelona solo contempla una nueva cesión, pero ni el Atlético de Madrid, con el delantero, ni el Manchester City, con el lateral, están por la labor.

La de Joao Félix volviendo a vestir la camiseta del Atlético de Madrid era una imagen que ninguna de las partes deseaba volver a ver, pero se produjo en Getafe y lo cierto es que no fue tan dura de presenciar para los colchoneros, pues el portugués incluso marcó un gol y estuvo muy activo.

Pese a ello, y a que el 'Cholo' Simeone le está utilizando, la situación no ha cambiado. El futbolista quiere volver al Barça, donde se sintió muy a gusto la pasada campaña, y el club azulgrana lo acepta, pero con condiciones. No está dispuesto a afrontar una compra, entre otras cosas, porque no hay dinero para acometerlo y existen otros objetivos antes, como el de Dani Olmo, ya en el saco.

Dani Olmo y Álex Valle se lo complican aún más

Precisamente, la llegada del egarense todavía hace más irreal su llegada, pero desde el club no se renuncia a esta posibilidad, siempre y cuando sea con una simple cesión, como ocurrió la pasada campaña. Pero el Atlético quiere sacar un rendimiento económico por su futbolista y tiene la sartén por el mango. Los colchoneros, que no paran de reforzarse, necesitan recuperar la inversión.

El Manchester City está actuando con Cancelo de la misma manera que el Atlético de Madrid con Joao Félix: o traspaso o, como mucho, cesión con opción de compra obligatoria.

Javi Ferrándiz

Aunque Cancelo sería un jugador para el Barça más interesante de recuperar que Joao Félix y en una posición en la que no hay tantos efectivos, el club azulgrana no cometerá ninguna 'locura' por el lateral. Hansi Flick acepta que se dé cualquiera de las posibilidades y en el clásico 'se sacó de la chistera' a un lateral zurdo canterano, Álex Valle, cuajando una excelente actuación a pierna cambiada.

Lo de los Joaos va para largo, y ahora mismo, con pocos visos de hacerse realidad.