El regreso de Joan Garcia enciende el debate: "No debemos caer en la trampa"

La Federació Catalana de Penyes del RDC Espanyol ha hecho un llamamiento público a la calma de cara al derbi de este sábado en Cornellà ante el FC Barcelona. El foco apuntará directamente a Joan Garcia en el regreso del de Sallent al RCDE Stadium tras su salida este verano, previo pago de la cláusula de rescisión, rumbo al Barça, una decisión que sigue generando controversia en gran parte de la afición blanquiazul.

La presidenta del organismo, Silvia Rodríguez, explicó los motivos del comunicado en una entrevista en el 'Què t’hi Jugues?' de la Cadena SER. "El mensaje es tener la cabeza fría", subrayó Rodríguez, consciente de que el partido se jugará bajo fuertes medidas de seguridad. "Hay muchos factores externos que nos miran con lupa y están deseando poder atacar al club. No podemos olvidar que el estadio está apercibido de cierre y tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos como afición", advirtió.

Desde la Federació Catalana de Penyes insisten en que no se trata de pedir indiferencia hacia el exguardameta, sino de evitar comportamientos que puedan derivar en sanciones deportivas. "La afición está enfadada y dolida por cómo se produjo su salida, y eso es comprensible, pero no debemos caer en la trampa", explicó. "Que él note que la afición está dolida, sí, pero lo primero es el equipo".

Iniciativa propia

Rodríguez recalcó que la iniciativa no responde a una orden del club, sino a una petición previa de las propias peñas. "Este comunicado viene de antes de Navidad. Algunas peñas nos pidieron que hiciéramos algo de cara al derbi. Hemos dejado pasar las fiestas y creemos que esta semana era el momento adecuado", señaló. Aun así, dejó claro que la Federación no pretende dar lecciones: "Todos somos adultos y sabemos cómo comportarnos".

El mensaje apela a una visión a largo plazo, en una temporada que el espanyolismo está disfrutando especialmente. "El primer equipo nos está haciendo disfrutar como pocas veces. Los propios jugadores reconocen que en casa se sienten fuertes gracias a la afición. Por eso pedimos que durante los 90 minutos tengamos un comportamiento que no hipoteque el resto de la temporada", insistió.

En ese sentido, la presidenta de las peñas fue clara sobre el tipo de recibimiento esperado: "Puede ser hostil o de indiferencia, pero siempre con la cabeza fría". Y añadió: "Cada uno es libre de recibirlo como quiera, pero hay que pensar en el futuro, que va más allá del sábado".

Rodríguez también quiso desterrar la idea de que el derbi sea el único objetivo del curso. "Ganar al eterno rival siempre es fantástico, pero el Espanyol tiene que mirar más allá. Se está haciendo una temporada para enmarcar. Incluso perdiendo contra el Barça, si se compite y se da la imagen que está dando el equipo, hay que valorarlo".