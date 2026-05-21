El regreso de Hansi Flick donde empezó todo: "Son fantásticos, merecían jugar"

Hansi Flick y su Barça vuelven a Mestalla. Donde todo empezó. Donde Hansi Flick vivió un intensísimo primer partido oficial al frente del conjunto azulgrana hace ya más de 21 meses. Donde también debutaron Marc Bernal y Gerard Martín, y donde el técnico alemán ya esbozó una filosofía de juego (y de vida) que le ha ido acompañando en todo este exitoso recorrido. El del sábado para cerrar otra Liga conquistada con brillantez será un partido especial. Para Flick y para sus jugadores, especialmente, los canteranos.

Flick podrá contar con Frenkie, Rashford y Ferran para el último encuentro liguero en Mestalla ante el Valencia / FC BARCELONA

El fútbol es tan caprichoso que no se sabe qué hubiera pasado con el FC Barcelona de Hansi Flick de haber tenido otro arranque en su andadura. Un partido en Mestalla para empezar no es fácil para nadie. El de Heidelberg seguro que se dio cuenta desde el primer momento lo que le esperaba por los campos de la geografía española, sobre todo los más hostiles. Como el del Valencia.

Primera declaración de intenciones

Si recordamos, Hansi Flick debió, en agosto de 2024, empezar la pretemporada con un grupo formado prácticamente por chavales porque se había jugado una Eurocopa (ganada por España con la base azulgrana) y una Copa América. Cuando empezó lo serio, la Liga, otro técnico se hubiera arrugado, pero el alemán tiró desde el inicio de meritocracia y puso de titulares a tres jugadores en edad juvenil: Cubarsí, Marc Bernal y Lamine Yamal. Visto ahora, puede parecer normal, pero tuvo mérito y valentía.

Lamine Yamal fue aplaudido en Mestalla / JAVI FERRANDIZ

"Merecían jugar", fue su respuesta en la rueda de prensa posterior, en la que Hansi Flick elogió abiertamente a un Lamine Yamal que recibió aplausos en Mestalla cuando fue sustituido. "Es un jugador fantástico y por eso lo han aplaudido", comentó.

Sobre el césped, un Barça que sufrió de lo lindo, pero que se llevó los tres primeros puntos gracias a un doblete de Lewandowski, el 'killer' con el que se reencontró Flick tras ganarlo todo en el Bayern de Múnich y que este sábado vivirá su último partido como azulgrana.

Salvadores Ter Stegen y Cubarsí

Una victoria con remontada, otro de los signos de identidad del Barça de Flick. Y con acciones que pudieron cambiar el signo del partido y quién sabe si de este equipo, como una mano milagrosa de Ter Stegen para salvar el rechace en propia puerta de Cubarsí o una salvada del propio futbolista gerundense en un chut de Hugo Duro, el autor del gol che, que hubiera supuesto una ventaja ya muy difícil de contrarrestar.

Hansi Flick, sonriente en la rueda de prensa tras el Valencia, 1 - FC Barcelona, 2 / EFE

"Defendemos y atacamos como equipo", fue otra de las sentencias de Hansi Flick tras el triunfo que iba a repetir en innumerables ruedas de prensa. Y es que desde ese 1-2 hasta hoy, la historia es conocida: 2 Ligas, 2 Supercopas de España y una Copa del Rey. En Mestalla se cerrará otra gran temporada con el alemán... y la cuenta pendiente de la Champions League.