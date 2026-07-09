El regreso más esperado: ¡Hansi Flick ya está en la Ciutat Esportiva!

La actividad ya ha vuelto a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Aunque los jugadores no están citados oficialmente hasta este sábado 12 de julio para pasar las pruebas médicas previas al inicio de la pretemporada, el Barça empieza poco a poco a recuperar el pulso habitual del curso. El gran protagonista de este miércoles ha sido Hansi Flick.

El técnico alemán ha regresado hoy a las instalaciones azulgranas después de disfrutar de unas más que merecidas vacaciones. Según ha podido captar SPORT, Flick ha llegado poco antes del mediodía acompañado de su inseparable ayudante y mano derecha, Marcus Sorg, para empezar a preparar una temporada que se presenta muy exigente. Ambos han accedido juntos a la Ciutat Esportiva, donde ya les esperaba buena parte del cuerpo técnico para mantener las primeras reuniones de planificación.

En el interior, además, el entrenador se ha reencontrado con varios futbolistas que llevan días adelantando su regreso de forma totalmente voluntaria. Algunos jugadores han decidido renunciar a parte de sus vacaciones para empezar a coger ritmo físico antes del inicio oficial de la pretemporada. Entre ellos se encuentran Gerard Martín, Héctor Fort o Fermín López, que continúa recuperándose de la lesión sufrida en el pie y sigue trabajando junto a los servicios médicos del club para llegar cuanto antes al cien por cien.

Flick, clave en la operación Adeyemi

El regreso de Flick se produce, además, apenas unas horas después de una de las noticias que más ha sacudido la actualidad azulgrana en los últimos días. El Barça tiene muy avanzada la incorporación de Karim Adeyemi, delantero del Borussia Dortmund, una operación que ha sorprendido a gran parte del entorno. Tal y como avanzó Jijantes, el acuerdo con el futbolista está muy encaminado y únicamente falta que ambos clubes terminen de cerrar las condiciones del traspaso.

La figura de Flick ha sido clave durante todo el proceso. El entrenador alemán ha pedido expresamente el fichaje del internacional germano, convencido de que reúne las condiciones ideales para reforzar el ataque azulgrana. La dirección deportiva, liderada por Deco, ha trabajado con absoluta discreción durante semanas para intentar convertir esa petición en realidad.

Precisamente Deco no se encontraba este miércoles en la Ciutat Esportiva, ya que permanece en Estados Unidos por distintos compromisos relacionados con la planificación deportiva, pero sí con Bojan, que esta mañana ha acudido a las instalaciones de Sant Joan Despí. Sin embargo, la comunicación entre el director deportivo y el entrenador sigue siendo constante. Ambos mantienen una relación muy fluida y trabajan de la mano en todas las decisiones importantes relacionadas con la confección de la plantilla.

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Así pues, la cuenta atrás ya ha comenzado. Antes incluso de que arranquen oficialmente las pruebas médicas, Flick ha querido ponerse manos a la obra y reunir a gran parte de su equipo para empezar a preparar todos los detalles de una temporada en la que el Barça volverá a aspirar a competir por todos los títulos.