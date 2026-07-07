El regreso más esperado: Fermín López ya entrena en la Ciutat Esportiva

La actividad no se detiene en la Ciutat Esportiva. Aunque la plantilla todavía disfruta de los últimos días de vacaciones, algunos futbolistas ya han empezado a pasar por las instalaciones de Sant Joan Despí para preparar con antelación el regreso al trabajo. A falta de apenas una semana para que los jugadores estén citados para someterse a las habituales pruebas médicas y dar el pistoletazo de salida a la pretemporada, varios integrantes del primer equipo ya han retomado los entrenamientos para llegar en las mejores condiciones posibles.

Uno de los nombres propios de estos primeros días es el de Fermín López. El centrocampista andaluz regresó ayer a la Ciutat Esportiva para continuar con la recuperación de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió durante el partido de Liga frente al Real Betis. Una lesión que obligó al futbolista azulgrana a pasar por el quirófano y que, además de mantenerle varias semanas alejado de los terrenos de juego, le impidió disputar el Mundial.

Buenas sensaciones

El regreso está siendo progresivo y las sensaciones son positivas. Fermín ha seguido al pie de la letra las indicaciones de los servicios médicos durante todo el verano, combinando el reposo necesario con el trabajo específico para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio del nuevo curso. Ahora ya ha empezado a ejercitarse en las instalaciones del club para seguir avanzando en su recuperación, aunque lógicamente todavía no estará disponible para incorporarse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros cuando arranque la pretemporada.

La lesión supuso un duro golpe para el centrocampista de El Campillo. Después de completar una gran temporada y consolidarse como una pieza importante para Hansi Flick, todo apuntaba a que iba a formar parte de la convocatoria para disputar el Mundial. Sin embargo, la fractura cambió por completo sus planes. El propio futbolista reconoció en un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales que había sido uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Superadas las primeras semanas, las más complicadas tanto a nivel físico como emocional, Fermín afronta ahora una etapa mucho más esperanzadora. El objetivo pasa por seguir cumpliendo plazos, recuperar las mejores sensaciones y volver cuanto antes a los terrenos de juego. En el Barça hay optimismo con su evolución y la prioridad es que regrese al cien por cien, sin asumir riesgos innecesarios en una temporada que volverá a ser muy exigente.