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FC BARCELONA
El regreso del Barça, en directo: pruebas médicas y primer día de la pretemporada 2026/27, en vivo
Sigue el minuto a minuto de la vuelta al trabajo del conjunto blaugrana en el primer día de la temporada 26/27
Los cracks del futuro que entrenan con Flick
- HAMZA ABDELKARIM
18 años
La última gran apuesta del Barça para reforzar su talento de futuro. El club cerró recientemente su incorporación procedente de Egipto por 1,5 millones de euros, una operación impulsada por un departamento de scouting que se ha mostrado especialmente activo desde la llegada de João Amaral. En el Barça están encantados con su evolución y consideran que tiene condiciones para convertirse en uno de los grandes nombres del futuro.
- ORIAN GOREN
17 años
Es uno de esos jugadores que llevan tiempo llamando a la puerta. Centrocampista de enorme calidad técnica, visión de juego y personalidad con balón, ha sido seguido muy de cerca por Hansi Flick durante los últimos meses. El técnico alemán quiere verlo ahora en un contexto de máxima exigencia para comprobar de primera mano hasta dónde puede llegar.
- ÁLEX GONZÁLEZ
19 años
El extremo, que llegó el pasado mes de marzo procedente de la Damm, ha tenido un impacto inmediato en el Barça. Indiscutible en el Juvenil A con Pol Planas, se trata de un futbolistas capaz de jugar en los dos costadas y con un gran olfato goleador. Maduro a nivel competitivo, está llamado a ser una de las piezas clave del nuevo Barça Atlètic, que vivirá una reestructuración general, sobre todo en los costados. Gran oportunidad para el de Piera.
- TONI FERNÁNDEZ
17 años
Probablemente uno de los nombres más conocidos de esta lista. El extremo ya ha entrado en varias convocatorias del primer equipo e incluso ha tenido la oportunidad de debutar. Ahora afronta una pretemporada clave para demostrar que está preparado para dar un paso adelante y ganarse un sitio en la dinámica de Flick.
- GUILLE FERNÁNDEZ
18 años
Otro de los grandes proyectos de La Masia. Su talento no ha pasado desapercibido y durante los últimos meses ha recibido numerosas propuestas tanto de cesión como de traspaso. Sin embargo, la prioridad del Barça es clara: renovar su contrato antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro.
- JOFRE TORRENTS
19 años
El lateral sigue contando con la plena confianza de la entidad. Aunque tiene muchos números de salir cedido para acumular minutos y experiencia, el Barça mantiene intacta su apuesta por él. De hecho, el club renovará su contrato y lo incluirá en la pretemporada para que continúe creciendo en contacto directo con el primer equipo.
- TOMMY MARQUÉS
19 años
Es uno de los nombres que más ilusión genera dentro de la estructura deportiva azulgrana. Al futbolista ya se le ha comunicado que formará parte de la dinámica del primer equipo la próxima temporada. El club confía enormemente en sus condiciones como mediocentro y considera que tiene las herramientas necesarias para competir al máximo nivel.
- SHANE KLUIVERT
18 años
Tal y como adelantó SPORT en exclusiva, el hijo menor de Patrick Kluivert renovó recientemente su contrato con el Barça pese a disponer de importantes ofertas procedentes del extranjero. Su deseo siempre ha sido triunfar de azulgrana y ahora tendrá una oportunidad inmejorable para reivindicarse.
- ÓSCAR GISTAU
18 años
Las lesiones han impedido que pueda mostrar toda su calidad durante gran parte de la temporada, pero dentro de La Masia existe una enorme confianza en su potencial. Los técnicos destacan su inteligencia futbolística, su comprensión del juego y su encaje perfecto con la filosofía Barça.
- XAVI ESPART
19 años
El lateral derecho es otro de los canteranos que trabajará este verano con el primer equipo. De gran recorrido y con una notable capacidad para incorporarse al ataque, ya sabe lo que es convivir con la élite tras completar varias convocatorias. Aunque se especuló con una posible cesión, en el club tienen claro que hará la pretemporada a las órdenes de Flick, un técnico que valora especialmente sus condiciones y su proyección.
- ÁLVARO CORTÉS
21 años
Central de garantías y con un gran potencial físico, ya ha debutado a las órdenes de Hansi Flick y es un futbolista que gusta mucho dentro del club. Aunque se estudió una posible cesión para que siguiera creciendo, sus primeras apariciones con el primer equipo reforzaron la confianza que existe en torno a su figura. Por condiciones y margen de mejora, está considerado como uno de los defensas con más recorrido de la cantera azulgrana.
- IBRAHIM DIARRA
19 años
Otro éxito del trabajo de captación que el Barça realiza en África. Aunque prácticamente toda la temporada ha estado marcada por las lesiones, nadie ha olvidado el espectacular nivel que mostró en el tramo final del curso anterior ni su protagonismo en la Youth League. Su talento sigue estando fuera de toda duda.
- EBRIMA TUNKARA
16 años
Uno de los jugadores más desequilibrantes de toda la cantera azulgrana. Durante los últimos meses ha recibido numerosas propuestas desde el extranjero, pero nunca ha perdido de vista su objetivo: triunfar en el Barça. Dentro del club destacan tanto su calidad como su compromiso.
- JUWENSLEY ONSTEIN
18 años
La planificación para la próxima temporada sitúa a Onstein como uno de los llamados a liderar la línea defensiva del Barça Atlètic. No obstante, este inicio de pretemporada a las órdenes de Flick le servirá para mostrar sus cualidades ante el nuevo cuerpo técnico.
El más esperado
Fermín López, el jugador más esperado esta mañana en la Ciutat Esportiva. El canterano, que tendría que estar en Dallas con la selección si no fuera por la inoportuna lesión que lo dejó KO al final de la temporada pasada, ya está recuperado de su fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y ahora entra en la fase final para volver a coger el tono físico antes del inicio del curso.
Szczesny, de regreso
Szczesny, uno de los jugadores más queridos del vestuario, arranca su tercera temporada como culé. Lo que tenía que ser una relación esporádica se ha consolidado y el guardameta polaco seguirá en el Barça esta temporada para ser el recambio de Joan Garcia a las órdenes de Flick
Alejandro Balde, objetivo titularidad
Balde ya está en la Ciutat Esportiva. Pretemporada importante para el lateral de la Masia, que la temporada pasada acabó perdiendo la titularidad tras la incorporación de Cancelo. El luso aprovechó los problemas físicos del canterano que lastraron su rendimiento. Ahora, con el futuro de Cancelo todavía sin cerrarse, Balde debe convencer a Flick que sigue siendo el número uno en el carril izquierdo.
Christensen, año V
Aparece Andreas Christensen, recién renovado hasta 2028. El danés, lastrado por las lesiones en estas dos últimas temporadas, seguirá en el Spotify Camp Nou en el que será su quinto curso como culé.
Justo detrás de él aparece Marc Bernal, en el que será su primer curso en el primer equipo 100% recuperado de la lesión después de empezar la temporada pasada con una marcha menos por la recuperación de la lesión de rodilla en 2024.
Ter Stegen sigue siendo culé
Aunque su cesión al Ajax se da por hecha, el todavía primer capitán Marc-André Ter Stegen se ha sumado a la vuelta al trabajo del Barça y arrancará este curso 26/27 como jugador culé a la espera de cerrar los detalles para su traslado a Ámsterdam donde Míchel le espera con los brazos abiertos.
Lluvia de llegadas
Y siguen apareciendo coches en la mítica rotonda de Sant Joan Despí. Ya tenemos a Bardghji, Héctor Fort, Shane Kluivert, Xavi Espart y Tommy Marqués. Llega también Marc Casadó, con su futuro en el aire aunque el canterano no tiene intención de salir. Los minutos en el centro del campo, con Gavi, Frenkie de Jong y Bernal, estarán muy caros. Desde el club siguen apostando por una salida y dar su rol a Tommy Marqués.
Toni Fernández y Hamza Abdelkarim, los primeros
Los dos jugadores del filial han sido los primeros en hacer acto de presencia a partir de las 8h en la CE. El delantero egipcio no ha tenido ni una semana de descanso tras finalizar el Mundial pero como contamos en SPORT, Hamza no quería perder la oportunidad de convencer a Flick desde el primer día.
Flick lidera con ejemplo
Y el alemán, como no podía ser de otro modo, ha sido el primero en aparecer en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. A las 7.10h, Flick ya entraba en las instalaciones de Sant Joan Despí, captado por nuestro compañero Carlos Monfort, que hoy nos traerá la última hora del regreso al trabajo del Barça.
Flick ya adelantó su vuelta al trabajo hace unos días. El técnico alemán interrumpió sus vacaciones, estuvo presente en la toma de posesión de Joan Laporta como presidente y regresó a la Ciutat Esportiva para empezar a preparar los entrenamientos junto a su cuerpo técnico. También ha avanzado, en coordinación con Deco, en la planificación de una pretemporada que todavía conserva algunos compromisos pendientes de cerrar.
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