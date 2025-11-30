Un regreso y una ausencia en la última sesión del Barça

El triunfo ante el Alavés dejó en el vestuario una sensación de alivio más que de satisfacción tras una semana complicada por el varapalo vivido en Londres ante el Chelsea. Los tres puntos calmaron las aguas pero, como hemos contado en SPORT, tanto el vestuario como el propio Hansi Flick saben que el equipo debe dar más para luchar por los títulos importantes esta temporada.

Y, con esta actitud, se trabajó en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a poco más de 48 horas para un partido vital para el campeonato de LaLiga contra el Atlético de Madrid, duelo adelantado para el martes a las 21.00h por la disputa en enero de la Supercopa de España.

Los titulares hicieron trabajo de recuperación en el gimnasio como es habitual tras un partido, mientras que los que no jugaron tuvieron más carga de trabajo sobre el césped, pensando ya en el próximo reto en el Spotify Camp Nou ante los colchoneros.

Vuelve un capitán

A la sesión se unió uno de los dos capitanes que no estuvieron presente en el partido ante el Alavés. Frenkie de Jong, ausente el sábado en el estadi por motivos familiares que le impidieron presentarse a la concentración prepartido, se ejercitó sobre el césped de la Ciutat Esportiva con sus compañeros según pudo confirmar este diario con fuentes del club.

Sin embargo, Ronald Araujo, que en los dos días posteriores a la derrota ante el Chelsea donde fue expulsado se encontró indispuesto por un virus estomacal, siguió sin aparecer por las instalaciones del club.

Fotografía aplazada

Precisamente, la ausencia del uruguayo es uno de los motivos por los que la tradicional fotografía de toda la plantilla con el presidente Joan Laporta, que se tenía que tomar este domingo tras el entrenamiento sobre el césped del Tito Vilanova, se tendrá que aplazar hasta nuevo aviso.

El presidente, que quería aprovechar la ocasión para saludar al equipo y a Hansi Flick, al que se vio especialmente tocado tras el duelo ante el Alavés pese a la victoria, deberá encontrar otro momento durante estos días para dar ánimos a los suyos.