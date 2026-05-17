El regreso de Abde: un fichaje descartado del Barça que apunta a palanca decisiva

Adbe regresa al Camp Nou, el campo que le vio debutar en Primera División de la mano de Ronald Koeman y dónde comenzó a forjar una carrera de éxitos que puede culminar este verano con uno de los traspasos más importantes del mercado español. El futbolista marroquí, que llegó al Barça por solo dos millones de euros, apunta a la Premier, dónde el Betis busca ofertas superiores a los 35 'Kilos' para sacar un buen beneficio que también será óptimo para el club blaugrana.

El extremo ha ido dando sus pasos en el fútbol profesional a pesar de que en el Barça le cerraron las puertas. Fue Xavi Hernández, quien le condenó al destierro y nunca le vio trayectoria como blaugrana. Primero salió cedido a Osasuna y, luego, traspasado al Betis por 7 millones de euros por el 50 por ciento. No le quería en la plantilla y el marroquí tuvo que hacer las maletas.

Poco ojo tuvo Xavi en este caso porque Abde ha crecido una barbaridad en el Betis. Lo ha hecho poco a poco y de la mano de un técnico top como Manuel Pellegrini, quien sí supo ver su potencial. Este curso, Abde ha marcado 14 goles y ha dado 13 asistencias confirmándose como el futbolista ofensivo más decisivo del Betis. Y tiene todos los números para cambiar de aires.

El Barça se deshizo de otro 30 por ciento de Abde en la operación de venta de Vitor Roque y puede acabar perdiendo muchos millones en esa decisión. Porque Abde acumula ya ofertas de la Premier, con Newcastle y Aston Villa, muy atentos a su futuro. El Betis aspira a llegar a los 40 millones de traspaso, algo que dejaría al Barça 8 millones de euros de ingreso y que ayudaría mucho al límite salarial.

Por el momento, Abde nunca ha querido salir del fútbol español. Pudo irse al Bayer Leverkusen en su momento y también a Arabia Saudí, pero se siente cómodo aquí. Habrá que ver si acepta ser sacrificado el año en el que el Betis vuelve a la Champions. Por el momento, Abde jugará de titular en el Mundial y puede revalorizarse a la espera de una venta millonaria.