¿Cuándo podría regresar Ansu Fati?

Con un plan específico puesto en marcha por el staff técnico y un Hansi Flick que le había transmitido personalmente que contaba con él y que confiaba en su potencial, Ansu Fati sufrió una inoportuna lesión el pasado 24 de julio. Justo antes de poner rumbo a Estados Unidos para la gira, el atacante sufría una fascitis plantar. Con el ya tradicional "su evolución marcará la disponibilidad". Y con todo lo que conlleva una dolencia de este calibre y esa particularidad de que no tiene un pronóstico determinado.

Ansu se ponía de inmediato a trabajar con preparadores y fisioterapeutas para volver cuanto antes y poder demostrar a Flick que no estaba equivocado. El jugador de origen guineano no quiso ni oír hablar de una salida. Ya había advertido que el objetivo único que se marcaba era triunfar en el Barça y convencer y convencerse a sí mismo de que puede recuperar el nivel de 2-3 años atrás.

SIN ENTRENAR TODAVÍA CON EL GRUPO

Para empezar, pese a que el club compartió imágenes del delantero ya sobre el campo de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, todavía no se ejercita con sus compañeros. Trabajo específico al margen por ahora, por lo que aún deberemos esperar un par de semanas más para verle estrenarse con Flick compitiendo.

Ansu Fati entrenando en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / FCB

Charlamos con el podólogo Alejandro Bayo, especialista en fascitis plantar, para evaluar riesgos y aspectos a tener en cuenta en una lesión así en un futbolista de élite: "La fascitis como tal es una inflamación de la fascia, pero hay mucha controversia porque a todo el dolor en talón y en la planta se la anomena fascitis y no es así. Dependerá del proceso inflamatorio que está padeciando esa estructura. Sin conocer el caso concreto a fondo de Ansu, creo que se ha podido cogera tiempo porque en un mes volver al campo ha podido ser un proceso inflamatorio momentáneo, que se ha controlado, han parado su carga, habrán hecho terapia antiinflamatoria, readaptación. Y ahora está ya en proceso de otra vez volver a darle carga a la fascia de la mejor forma posible y progresiva".

Iñigo parece que venía de un proceso inflamatorio crónico en la fascia

¿Cómo evoluciona ese tejido? "Dependiendo de cómo estuviera. Si es un proceso inflamatorio sin más, con un engrosamiento de fascia que no es severo, en principio con la terapia adecuada en mes-mes y medio puede jugar. No sabemos exactamente cómo está ese tejido, si es un tendón que ya molestó en su momento. Iñigo Martínez parecía que venía de un proceso inflamatorio crónico y ahí cuesta más recuperarse. Ahora con Ansu ya en el campo toca modular la carga con fisio y readaptación y entiendo que está revisada su biomecánica plantar. En su proceso de despegue, la función del primer dedo es muy importante y posiblemente lleve una plantilla bien hecha y que le descargue bien la zona y le haga funcionar bien esa zona".

El Doctor Alejandro Bayo, en su consulta / SPORT

EL CONTROL BIOMECÁNICO, CLAVE

"¿Riesgos? No debería haber recaída si se hacen las cosas bien. No tendría por qué, aunque las fascitis plantares cuando avisan podrían haber recidivas, a corto o medio plazo. Control de biomecánica preventivo para mí es esencial con todos los medios disponibles para eliminar cualquier factor que pueda inducir a que esa fascia no trabaje bien. Nosotros en el centro hacemos muchas pruebas muy orientadas a estas cargas de la planta: sensores dentro de las botas para ver cómo trabaja el pie y ver si ese arco está cayendo más de la cuenta".

El entrenamiento individual de Ansu Fati en la Ciudad Deportiva / FCB

En el caso de una inflamación, si se infiltrara la fascia con un antiinflamatorio, que podría quitar inflamación rápido, pero a medio plazo pudiera ser bastante dañino para la estructura de la fascia. Nos lo encontramos a menudo. Recuerdo un caso de un jugador del Badalona que vino a consulta hace años, le habían infiltrado muchas veces en la fascia y acabó con la zona muy deteriorada. Estuvimos mucho tiempo recuperándolo. El corticoide hace que pierda propiedad el tejido".