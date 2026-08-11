Regresan al Barça los campeones del mundo... sin Ferran Torres

El FC Barcelona se ejercita este miércoles en doble sesión, a las 9.30 horas de la mañana y a las 18.00h de la tarde, con la esperada presencia de los azulgranas que conquistaron el pasado 11 de julio el Mundial 2026 con la selección española, a excepción de Ferran Torres. El club le ha concedido permiso al valenciano para ausentarse y negociar su inminente fichaje por el París Saint-Germain. Para el resto de los campeones del mundo, arranca una ilusionante temporada vestidos de azulgrana.

FC BARCELONA

Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo y Lamine Yamal se añadirán a Gavi, Joan Garcia y Eric, que adelantaron hace días su regreso. Los dos últimos volvieron el pasado domingo junto al inglés Anthony Gordon, deseoso de conocer a sus nuevos compañeros. El martes lo hizo el francés Jules Koundé, con el objetivo de volver a ser indiscutible en el lateral derecho tras una irregular última temporada.

Gordon y Eric Garcia, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / FC Barcelona

Último casting con los canteranos

Si este martes fue el turno de regresar Shane Kluivert al filial azulgrana, tras dejarle una buena impresión a Hansi Flick, y de que hasta seis futbolistas (Áron Yaakobihsvili, Héctor Fort, Jofre Torrents, Tommy Marqués, Guille y Toni Fernández) se ejercitaran al margen pendientes de su futuro, habrá que ver las decisiones que tomará este miércoles el entrenador alemán, pensando ya en el amistoso de este domingo (16.30 horas) en Basilea.

Juliano Belletti conversa con Sahne Kluivert tras el regreso del neerlandés al filial / FCB

Los futbolistas procedentes del filial o juvenil que ayer seguían con el grupo fueron el meta Iker Rodríguez; los defensas Xavi Espart, Álvaro Cortés y Jordi Pesquer; los centrocampistas Brian Fariñas, Ebrima Tunkara y Orian Goren; y el delantero Hamza Abdelkarim.

De ellos, algunos futbolistas se incorporarán al Barça Atlètic con Juliano Belletti y otros, los que más números tienen son Álvaro y Fariñas, se quedarán en el primer equipo después de haber convencido a Hansi Flick.