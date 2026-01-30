Regresa el ansiado Xavi Espart en el Barça

Lateral moderno, capaz de ir por dentro y por fuera y ofrecer un sinfín de posibilidades en ataque, Xavi Espart vio truncada su evolución esta temporada por culpa de una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Se la hizo durante una concentración con la selección española sub-19.

El de Vilassar tuvo que parar y empezar una recuperación que podía alargarse entre dos meses y dos meses y medio. Todo ha ido según lo previsto y no se han producido contratiempos y el maresmense empezó a entrenar esta semana con el Barça Atlètic. De momento, trabaja solo de forma parcial, pero la idea es que para la próxima semana pueda ya entrar en la convocatoria de Juliano Belletti (el Barça-Barbastro se juega el domingo 8).

VARIAS CONVOCATORIAS CON EL PRIMER EQUIPO

Cabe recordar que Espart estuvo todo el primer tramo de curso a las órdenes de Hansi Flick con el primer equipo y que entró en varias convocatorias con el primer equipo. No llegó a debutar, pero sí que era uno de los habituales que llamaba el técnico alemán.

EN EL BARÇA DESDE BENJAMÍN

Desde los ocho años en el fútbol formativo barcelonista, Xavi ha ido puliéndose a lo largo de todo este tiempo. Hasta convertirse el curso pasado, siendo juvenil de primer año, en una pieza clave en el Juvenil A de Belletti que logró el triplete. Con actuación estelar en la Intercontinental sub'20 de Maracaná, por cierto.

Juan Hernández, Álvaro Cortés o Xavi Espart, baluartes de futuro del Barça / Valentí Enrich

Belletti considera a Espart una pieza fundamental para su Barça Atlètic y valora su regreso como un paso muy importante para que el equipo adquiera la regularidad y la solidez que le están faltando hasta ahora.

Versatilidad

El maresmense tiene esa versatilidad que tanto valora un staff técnico, pese a que este curso solo estamos viendo como lateral. Con ese plus de poder doblar por fuera o generar superioridad por dentro. Dependiendo del perfil que tenga en su banda como extremo. Sama Nomoko, por ejemplo, jugaba más abierto. Dani Rodríguez lo hace yendo hacia adentro como buen zurdo cerrado.