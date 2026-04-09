La Regla 16, clave en la polémica: el saque de Musso y la mano de Pubill en el área

La polémica del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Atlético de Madrid no nace de una interpretación extravagante ni de una laguna del reglamento. Nace, precisamente, de lo contrario: de una norma escrita con bastante claridad. La jugada entre Musso y Pubill apunta al penalti si se aplica la literalidad de las Reglas de Juego de la IFAB, porque el saque de meta ya estaba ejecutado en el momento en que el portero golpeó el balón y este empezó a moverse con claridad.

Ahí está el punto decisivo. La Regla 16 establece que, en un saque de meta, el balón “estará en juego cuando haya sido golpeado con el pie y esté claramente en movimiento". No exige una determinada intención táctica, ni que el balón salga del área, ni que el portero complete una secuencia concreta. Solo exige dos elementos objetivos: golpeo y movimiento claro. Si ambos se producen, la reanudación ya se ha consumado.

Entre en juega la Regla 12

Y eso es exactamente lo que convierte la acción posterior de Pubill en el centro del caso. Si Musso toca el balón con el pie y lo pone en movimiento, Pubill ya no está recolocando un saque pendiente. Está interviniendo sobre un balón que ya está vivo. Cuando lo detiene con la mano para volver a acomodarlo y sacar él mismo, entra en escena la Regla 12: tocar deliberadamente el balón con la mano o el brazo es una infracción sancionable con libre directo y, si ocurre dentro del área propia, con tiro penal.

La discusión arbitral solo puede sostenerse desde una lectura finalista de la jugada: pensar que Musso, en realidad, no quiso ejecutar el saque, sino simplemente “cedérselo” a su compañero. Pero el problema de esa defensa es que el reglamento no se apoya en esa intención subjetiva, sino en hechos visibles. Y las imágenes, según esa lectura literal, enseñan precisamente eso: golpeo, desplazamiento y, después, mano deliberada de un defensor dentro de su propia área.

Eso sí, una cosa es el penalti y otra muy distinta la tarjeta. La Regla 12 no obliga automáticamente a amonestar o expulsar por una mano de este tipo. Para que haya sanción disciplinaria adicional deben darse circunstancias añadidas, como cortar un ataque prometedor, evitar una ocasión manifiesta o impedir un gol. En esta acción, el castigo técnico correcto podía ser solo el penalti, sin amarilla ni roja.

La acción de Musso con Pubill / Movistar

El papel de Lamine

También queda otro matiz importante en la jugada: no había motivo reglamentario para repetir el saque por la posición de los atacantes si los jugadores del Barcelona, incluido Lamine Yamal, estaban fuera del área en el momento de la ejecución. La aclaración oficial de la IFAB sobre la Regla 16 prevé la repetición cuando un rival permanece dentro o entra antes de tiempo y participa en la acción. Si no ocurre eso, esa salida no debe repetirse.

Por eso el debate real no está en si la acción era aparatosa o rara, sino en si el árbitro quiso interpretar la escena por su intención o por su mecánica. Si se atiende a la mecánica que fija la norma, la respuesta es bastante directa: el saque de Musso puso el balón en juego y la mano posterior de Pubill encajaba en una infracción de penalti. La regla, esta vez, parecía decirlo todo.